Уменьшена ставка по льготной ипотеке от Райффайзенбанка

Согласно информации, представленной ресурсом Banki.ru, Райффайзенбанк анонсировал очередное уменьшение ставки в рамках действия программы «Ипотека с господдержкой – 2020». Доля снижения составила 0,2 процентного пункта, что привело ставку к показателю 5,69 % годовых.



Условия такого льготного кредитования от Райффайзенбанка применимы к приобретению квартиры в новостройке. При этом установленная ставка не повысится на протяжении всего периода между датой получения займа и моментом его возврата вместе с процентами.



Размер первоначального взноса по ипотечному кредиту – минимум 15 процентов от стоимости покупаемого объекта. Наибольшая возможная сумма займа (12 миллионов рублей) доступна на жилье в столице, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области. В иных субъектах РФ на квартиру у банка можно занять максимум 6 миллионов рублей.



Подать заявку на участие в программе «Ипотека с господдержкой – 2020» можно на веб-странице Райффайзенбанка или в его мобильном приложении. Кредитное учреждение принимает решение в течение дня. Оно имеет силу три месяца.