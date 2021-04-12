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Уменьшена ставка по льготной ипотеке от Райффайзенбанка

21 апреля в 12:46 Ипотека 0 226 Карина Мелова
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Согласно информации, представленной ресурсом Banki.ru, Райффайзенбанк анонсировал очередное уменьшение ставки в рамках действия программы «Ипотека с господдержкой – 2020». Доля снижения составила 0,2 процентного пункта, что привело ставку к показателю 5,69 % годовых.

Условия такого льготного кредитования от Райффайзенбанка применимы к приобретению квартиры в новостройке. При этом установленная ставка не повысится на протяжении всего периода между датой получения займа и моментом его возврата вместе с процентами.

Размер первоначального взноса по ипотечному кредиту – минимум 15 процентов от стоимости покупаемого объекта. Наибольшая возможная сумма займа (12 миллионов рублей) доступна на жилье в столице, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области. В иных субъектах РФ на квартиру у банка можно занять максимум 6 миллионов рублей.

Подать заявку на участие в программе «Ипотека с господдержкой – 2020» можно на веб-странице Райффайзенбанка или в его мобильном приложении. Кредитное учреждение принимает решение в течение дня. Оно имеет силу три месяца.
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