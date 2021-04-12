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Ипотека от ВТБ для частного строительства домов

28 апреля в 13:46 Ипотека 0 216 Карина Мелова
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Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, поделился новостью о развертывании во II квартале 2021 г. программы по выдаче жилищных кредитов на строительство частных домов во всех регионах РФ.

В ходе краткой пресс-конференции А. Печатников заявил: «Программа позволит клиентам приобрести участок земли и построить дом по индивидуальному проекту, заняться возведением объекта на территории с комплексной застройкой или с коттеджными поселками, приобрести дом по модели домокомплекта под ключ». Ожидается, что запуск программы будет выполняться поэтапно до конца текущего года (ист.: «РИА Новости»).

По мнению представителя банка, данная ипотека поможет минимизировать риск «недостроя» и возможное число дефолтов при задействовании эскроу-счетов, аккредитива и сервиса безопасных расчетов. При отсутствии конкретно обозначенных стандартов для индивидуального строительства ВТБ предлагает основать систему аккредитации подрядчиков для их создания, благодаря чему кредитным учреждениям станет доступна достоверная информация по проектам и застройщикам.

Необходимость внедрения вышеописанной программы обусловлена нежеланием банков выдавать займы на ИЖС из-за низкой востребованности земли в качестве залога.
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