ДОМ.РФ готов выделить 2 млрд рублей на ипотеку в ИЖС

По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, банк готов в текущем году выделить на ипотеку на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) 2 миллиарда рублей (ист.: ТАСС).



Г-н Мутко уведомил общественность о поставленной на осень задаче по подготовке соответствующего законодательного акта, регулирующего использование эскроу-счетов в секторе ИЖС. До этого ДОМ.РФ намерен организовать архитектурный конкурс на лучший типовой проект частного дома.



Программа льготной ипотеки от ДОМ.РФ доступна с 1 декабря прошлого года по ставке до 6 % годовых и действительна до 30 июня 2021 г. Она позволяет сооружать типовые дома комплексной застройки или же дома по индивидуальному проекту на территории с транспортной и социальной инфраструктурой, при этом нет необходимости в дополнительном залоге. Максимальный размер займа для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области равен 12 миллионов рублей, для прочих регионов – 6 миллионов. Срок ипотеки достигает 20 лет при условии первоначального взноса не менее 20 %.



В апреле российское правительство расширило действие программы семейной ипотеки на строительство частного дома и покупку земельного участка. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что изменения дают возможность дополнительно выдать свыше 20 000 жилищных кредитов на сумму примерно 79 миллиардов рублей. На эти средства можно построить 2,8 миллиона кв. м жилья.