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СберБанк запустил программу ипотечного кредитования в секторе ИЖС

13 мая в 14:38 Ипотека 0 485 Карина Мелова
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СберБанк уведомил о предоставляемых им под фиксированные 5,3 % годовых кредитах на сооружение частных домов в рамках расширенной Кабмином РФ программы государственной поддержки семей с детьми. Установлен срок кредитования до 30 лет.

Максимальный размер займа равен 12 млн руб. (для приобретения или строительстве жилья в столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области) или 6 млн руб. (для прочих регионов). Сумма первоначального взноса составляет минимум 15 % стоимости объекта недвижимости.

Воспользоваться вышеописанными условиями могут лица, ставшие родителями во второй и последующие разы в течение периода с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г., а также семьи с детьми с инвалидностью.

Кроме того, семьи с детьми имеют право воспользоваться программой господдержки для покупки жилья в новостройке по ставке от 0,1 процента годовых (субсидирование от застройщика) и от 5 процентов годовых в случае электронной регистрации сделки.
По материалам Banki.ru
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