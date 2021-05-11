СберБанк запустил программу ипотечного кредитования в секторе ИЖС

СберБанк уведомил о предоставляемых им под фиксированные 5,3 % годовых кредитах на сооружение частных домов в рамках расширенной Кабмином РФ программы государственной поддержки семей с детьми. Установлен срок кредитования до 30 лет.



Максимальный размер займа равен 12 млн руб. (для приобретения или строительстве жилья в столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области) или 6 млн руб. (для прочих регионов). Сумма первоначального взноса составляет минимум 15 % стоимости объекта недвижимости.



Воспользоваться вышеописанными условиями могут лица, ставшие родителями во второй и последующие разы в течение периода с 1 января 2018 г. до 1 марта 2023 г., а также семьи с детьми с инвалидностью.



Кроме того, семьи с детьми имеют право воспользоваться программой господдержки для покупки жилья в новостройке по ставке от 0,1 процента годовых (субсидирование от застройщика) и от 5 процентов годовых в случае электронной регистрации сделки.

По материалам Banki.ru