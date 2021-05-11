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В Счетной палате предложили оставить льготную ипотеку в качестве антикризисной меры
26 мая в 11:25 Ипотека 1 242 Карина Мелова
В процессе беседы с сотрудником «Известий» руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин выдвинул идею продления программы льготной ипотеки для определенных слоев населения в качестве меры поддержки в кризисный период.
Так, глава СП заявил: «Я считаю, что как антикризисную меру ее можно еще сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики. Понятно, что на жилье выросли цены, спрос начал опережать предложение, которое необходимо сбалансировать, например, за счет выдачи большего количества разрешений на строительство. Но впоследствии как большое направление господдержки льготную ипотеку надо, конечно, сократить до отдельных категорий».
Помимо прочего, он посчитал рациональным прекращение изменения системы налогообложения. «Было изменено бюджетное правило, что позволяет увеличить заимствования. В этом году — на 1,4 триллиона рублей. Теперь про налоги, которые в России в среднем ниже, чем в Европе, если считать без доходов от нефти, то есть на недобывающие отрасли. Правительство после повышения НДС и ряда других налогов в 2018 году заявило, что на этом останавливается, объявив мораторий на повышение налогов на шесть лет. Это очень важно для инвесторов, которые, просчитывая свои проекты, должны понимать, что на ближайшем горизонте не будет изменений, чреватых дополнительными издержками. Изменение, даже самое мелкое, всех нервирует. С этого года проведены изменения по НДПИ, подоходному налогу, они минимальные. Я бы даже сказал, что самые минимальные из тех, которые могли бы быть, рассматривались куда более существенные изменения. На этом, на мой взгляд, нужно остановиться», – аргументировал свою позицию г-н Кудрин.
По материалам Banki.ru
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Внедрение льготной ипотеки в начале 2020 года способствовало не только подержанию экономики и строительного бизнеса, оно обеспечило наличие рабочих мест, отсутствие «отсрочки» сдачи объектов строительства и, конечно, позволило многим россиянам приобрести недвижимость, сэкономив денежные средства на выплате меньших процентов.
Однако положительный эффект льготной ипотеки быстро закончился – цены на недвижимость в некоторых регионах выросли и «сровняли с землей» плюсы льготной ставки по ипотеке.
Быстрый выход их подобной антикризисной меры приведет к ухудшению положения покупателей, так как цены на недвижимость моментально не вернуться к докризисным, а ставки по ипотеке увеличиться. Стоит быть готовыми к тому, что в части покупательского спроса какой-то период после завершения льготной ипотеки будет не активным.
Между тем, прекращение предоставления льготных ставок неизбежно. Однако, закрытие программы может быть более плавным. Возможно, это будет корректировка ставки и ее постепенное увеличение. В любом случае, выход из льготной ипотеки должен быть плавным.
Целесообразность сохранения льготной ипотеки как мера поддержки некоторых из категорий граждан имеется, так как на данный момент в этом плане защищены только молодые и многодетные семьи и граждане, живущие на определенных территориях.
На ряду с льготной ставкой по ипотеке одной из антикризисных мер, которая могла бы закрепиться в постковидной реальности – это предоставление кредитов на выплату части заработной платы. Как показала практика, эта антикризисная мера пользуется успехом у многих представителей МСП и позволила им поддерживать деятельность компании, не прибегая к таким исключительным мерам, как сокращение штата сотрудников.