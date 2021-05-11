В Счетной палате предложили оставить льготную ипотеку в качестве антикризисной меры

В процессе беседы с сотрудником «Известий» руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин выдвинул идею продления программы льготной ипотеки для определенных слоев населения в качестве меры поддержки в кризисный период.



Так, глава СП заявил: «Я считаю, что как антикризисную меру ее можно еще сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики. Понятно, что на жилье выросли цены, спрос начал опережать предложение, которое необходимо сбалансировать, например, за счет выдачи большего количества разрешений на строительство. Но впоследствии как большое направление господдержки льготную ипотеку надо, конечно, сократить до отдельных категорий».



Помимо прочего, он посчитал рациональным прекращение изменения системы налогообложения. «Было изменено бюджетное правило, что позволяет увеличить заимствования. В этом году — на 1,4 триллиона рублей. Теперь про налоги, которые в России в среднем ниже, чем в Европе, если считать без доходов от нефти, то есть на недобывающие отрасли. Правительство после повышения НДС и ряда других налогов в 2018 году заявило, что на этом останавливается, объявив мораторий на повышение налогов на шесть лет. Это очень важно для инвесторов, которые, просчитывая свои проекты, должны понимать, что на ближайшем горизонте не будет изменений, чреватых дополнительными издержками. Изменение, даже самое мелкое, всех нервирует. С этого года проведены изменения по НДПИ, подоходному налогу, они минимальные. Я бы даже сказал, что самые минимальные из тех, которые могли бы быть, рассматривались куда более существенные изменения. На этом, на мой взгляд, нужно остановиться», – аргументировал свою позицию г-н Кудрин.

По материалам Banki.ru