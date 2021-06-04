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ВТБ предложит ипотеку на ИЖС

3 июня в 13:51 Ипотека 0 265 Карина Мелова
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В процессе ПМЭФ-2021 Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ объявил, что банк готов к выдаче ипотечных кредитов на индивидуальное жилье (ИЖС) и на строительство в сельской местности, подчеркнув, что это один из главных проектов организации, реализация которых запланирована на второе полугодие.

В частности, он сообщил: «В планах ВТБ запустить ипотечную программу для индивидуального жилищного строительства. На первом этапе мы будем выдавать кредит на строительство дома и приобретение земельного участка в коттеджном поселке от аккредитованного банком застройщика по всей России».

Согласно предоставленной банком информации, срок кредитования в этом случае составит до 30 лет, первоначальный взнос будет равен минимум 20 %, а максимальный размер займа – 20 миллионов рублей для столицы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 10 миллионов для других регионов.

Займ можно будет взять и по двум документам, не подтверждая доход (первоначальный взнос – от 30 %). Кредит будет доступен в полном объеме одним платежом непосредственно после регистрации перехода права собственности и залога в пользу банка на земельный участок.

Также г-н Печатников разъяснил: «В дальнейшем ВТБ планирует финансировать строительство дома на территории коттеджных поселков, приобретение домокомплектов, а также предложит гибкую программу для строительства жилья с привлечением подряда. Кроме того, в этом году ВТБ также намерен приступить к кредитованию в рамках сельской ипотеки».
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