ВТБ предложит ипотеку на ИЖС

В процессе ПМЭФ-2021 Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ объявил, что банк готов к выдаче ипотечных кредитов на индивидуальное жилье (ИЖС) и на строительство в сельской местности, подчеркнув, что это один из главных проектов организации, реализация которых запланирована на второе полугодие.



В частности, он сообщил: «В планах ВТБ запустить ипотечную программу для индивидуального жилищного строительства. На первом этапе мы будем выдавать кредит на строительство дома и приобретение земельного участка в коттеджном поселке от аккредитованного банком застройщика по всей России».



Согласно предоставленной банком информации, срок кредитования в этом случае составит до 30 лет, первоначальный взнос будет равен минимум 20 %, а максимальный размер займа – 20 миллионов рублей для столицы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 10 миллионов для других регионов.



Займ можно будет взять и по двум документам, не подтверждая доход (первоначальный взнос – от 30 %). Кредит будет доступен в полном объеме одним платежом непосредственно после регистрации перехода права собственности и залога в пользу банка на земельный участок.



Также г-н Печатников разъяснил: «В дальнейшем ВТБ планирует финансировать строительство дома на территории коттеджных поселков, приобретение домокомплектов, а также предложит гибкую программу для строительства жилья с привлечением подряда. Кроме того, в этом году ВТБ также намерен приступить к кредитованию в рамках сельской ипотеки».