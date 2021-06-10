ВТБ готов предложить клиентам льготные продукты сельской ипотеки

Согласно информационному сообщению банка ВТБ, 18 июня банк становится участником государственной программы сельской ипотеки, ставка по условиям которой составляет 2,7 % годовых.



Так, уведомление гласит: «С 18 июня ВТБ начинает принимать заявки по программе «Сельская ипотека» со ставкой 2,7 % годовых. Клиенты могут оформить кредит на покупку строящейся или готовой жилой недвижимости в доме с земельным участком, таун-хаусе или многоквартирном доме высотой до пяти этажей. Предложение доступно для сельских территорий и городов c населением до 30 тыс. жителей в 15 регионах России».



Как известно, сельская ипотека является частью госпрограммы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», позволяющей купить вторичное жилье у физлица или юрлица по договору купли-продажи или первичное жилье по соглашению долевого участия и уступки прав требования (ист.: ТАСС).



Программа была запущена в 2020 г. Жилищное кредитование на льготных условиях доступно по ставке от 0,1 до 3 % годовых на покупку или строительство жилья на сельских территориях. Сумма кредита достигает 3 миллионов рублей во всех субъектах РФ, кроме Ленинградской области, Ямало-Ненецкого АО и ДФО, где эта цифра увеличена до 5 миллионов рублей.



Ранее к программе присоединились Россельхозбанк, Сбербанк, «Дальневосточный банк», банк «Центр-инвест», Альфа-банк и РНКБ.