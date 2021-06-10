ВТБ уже рассматривает обращение граждан за жилищным кредитом по новым условиям

Согласно информационному сообщению Банка ВТБ, 24 июня денежно-кредитная организация начинает принимать заявки на семейную ипотеку на новых условиях.



В пресс-релизе сказано: «ВТБ с 24 июня первым из банков начинает прием заявок по новым условиям в рамках ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Приобрести недвижимость по программе теперь смогут семьи с одним ребенком. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составит 5 %».



По мнению вице-президента ВТБ Михаила Сероштана, при появлении ребенка в семье остро встает вопрос с жильем, в связи с чем банк принял решение форсировать начало действия программы и начал принимать заявки от граждан без постановления правительства.



Уточним, политический лидер России Владимир Путин инициировал продление программы жилищного кредитования на льготных условиях с изменением ставки до 7 процентов до июля 2022 г., а также распространить действие семейной ипотеки на семьи с 1 ребенком. Максимальный размер кредита для всех субъектов установлен на отметке 3 000 000 рублей. Минфин подготовил проект постановления, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Доступ к ставке по ипотеке в размере 6 % предлагается обеспечивать семьям с 1 ребенком, появившимся на свет после 1 января 2018 года. Для столицы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области предусмотрена наибольшая сумма кредита – 12 миллионов рублей, для иных регионов – 6 миллионов рублей.



В случае рождения первого ребенка допускается оформление нового кредита на условиях упомянутой программы или рефинансирование уже имеющегося. Программа перестанет действовать по окончании 2022 г.