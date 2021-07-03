Райффайзенбанк готов предоставлять ипотеку на льготных условиях по ставке 6,49 %

После пересмотра условий субсидирования по программе «Господдержка» Райффайзенбанк намерен в дальнейшем также предоставлять жилищные кредиты, однако без повышения ставки до рекомендованного значения 7 %. Такими сведениями 2 июля поделился представитель кредитно-финансового учреждения Антон Красильников (руководитель направления по развитию ипотечного кредитования), который говорит о ставке 6,49 %.



Вышеописанной возможностью смогут воспользоваться желающие приобрести жилье в новостройке. При этом ставка на льготных условиях будет действовать в течение всего срока кредитования. Наибольший допустимый размер кредита на жилье для всех субъектов РФ составит 3 миллиона рублей, а первоначальный взнос – минимум 15 % от стоимости покупаемого недвижимого имущества.



Уточним, в соответствии с новыми одобренными кабмином условиями программы «Льготная ипотека», начиная со 2 июля, можно приобрести жилье в новостройке по ставке до 7 % годовых. Государство вызывается компенсировать кредитным организациям разницу между льготной и рыночной ставками. Прежде наибольшая ипотечная ставка на льготных условиях, обозначенных в конце апреля прошлого года, равнялась 6,5 %.

По материалам Banki.ru