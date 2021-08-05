Появилась возможность оценки недвижимости в режиме онлайн

Совместно с группой компаний SRG Новикомбанк основал сервис оценивания недвижимого имущества «Легкая ипотека». Оставить заявку на пользование услугой в режиме онлайн клиенты могут в любом регионе, где есть отделение банка. Такие сведения предоставляет пресс-центр финансово-кредитного учреждения.



Так, в сообщении сказано: «С помощью сервиса можно выбрать удобные дату и время осмотра объекта, прикрепить документы, сравнить цены разных оценочных компаний. В течение двух дней после осмотра недвижимости электронный отчет об оценке поступит клиенту в Новикомбанк».



Служба активна круглосуточно 7 дней в неделю.



Отчет о выполненной оценке в электронном виде можно применить в случае получения новооформленного жилищного кредита либо при оформлении закладной по займу, выданному на покупку квартиры в новострое (ист.: Banki.ru).