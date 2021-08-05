Появилась возможность оценки недвижимости в режиме онлайн

Совместно с группой компаний SRG Новикомбанк основал сервис оценивания недвижимого имущества «Легкая ипотека». Оставить заявку на пользование услугой в режиме онлайн клиенты могут в любом регионе, где есть отделение банка. Такие сведения предоставляет пресс-центр финансово-кредитного учреждения.
Так, в сообщении сказано: «С помощью сервиса можно выбрать удобные дату и время осмотра объекта, прикрепить документы, сравнить цены разных оценочных компаний. В течение двух дней после осмотра недвижимости электронный отчет об оценке поступит клиенту в Новикомбанк».
Служба активна круглосуточно 7 дней в неделю.
Отчет о выполненной оценке в электронном виде можно применить в случае получения новооформленного жилищного кредита либо при оформлении закладной по займу, выданному на покупку квартиры в новострое (ист.: Banki.ru).
Представляется, что данная услуга "выросла" из опыта пандемии - "удаленка", общение по "зуму", заказ товаров с доставкой и т.п.
Банк и оценщик в данном случае попытались при проведении оценки максимально исключить личное общение, оценщик только придет на осмотр объекта, и потенциальный клиент в итоге получит отчет в электронном виде, который точно будет принят банком. Услуга эта платная, судя по описанию на сайте Новикомбанка.
Так что никакого "ИИ" здесь нет, это совершенно традиционная оценка, которая выполняется оценщиками в соответствии федеральным законодательством об оценочной деятельности, только заказать услугу, оплатить и получить ее результат можно онлайн,по аналогии с покупкой товаров через витрину интернет-магазина.
Вполне вероятно, что заказ оценки таким образом может стать популярен и у других оценщиков и банков.