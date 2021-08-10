Российское правительство продлило семейную ипотеку на льготных условиях

В ходе рабочей встречи членов кабинета министров во вторник, 17 августа, председатель правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал пролонгацию программы семейного ипотечного кредитования на льготных условиях до конца 2023 года. При этом стать взять такую ипотеку граждане смогут не только при рождении второго или третьего, но и при появлении на свет первого ребенка.



«Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства воспользоваться ей смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца», – заявил премьер-министр.