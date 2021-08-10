Предоставляющая льготы программа кредитования «Семейная ипотека» продлена до 2024 года

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее пролонгацию действия программы семейной ипотеки до 2024 года (ист.: пресс-служба кабинета министров). В соответствии с документом, взять ипотеку на льготных условиях по ставке до 6 % годовых на индивидуальное жилое строительство либо приобретение жилья можно будет до 31 декабря 2023 г.



Прежде в ходе рабочей встречи кабмина премьер анонсировал увеличение лимита средств на кредиты до 1,7 триллиона рублей, а это означает рост показателя более чем в 2 раза. Г-н Мишустин уверяет, что благодаря данной мере больше семей смогут рассчитывать на покупку своего жилья, а также ускорится развитие ряда отраслей за счет поднятия спроса на определенные товары, необходимые людям для обустройства жилплощади.



Уточним, программа «Семейная ипотека» была развернута в РФ в 2018 г. по поручению главы государства Владимира Путина. Начиная с 1 июля текущего года, ипотека на льготных условиях доступна семьям не только после рождения второго и последующих детей, но и после появления на свет первенца (после 1 января 2018 г.).



Минимальный размер первоначального взноса – 15 % стоимости недвижимости. Максимально возможная сумма займа определяется в зависимости от региона (12 миллионов рублей для столицы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области и 6 миллионов рублей для иных территорий). Разницу между ставкой на рынке и ставкой согласно льготным условиям ипотеки кредитным учреждениям компенсирует государство.