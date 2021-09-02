Ипотека в 18 лет? Теперь это возможно со Сбербанком

Ссылаясь на представителя Сбербанка, 1 сентября РБК анонсирует новую предоставляемую банком возможность, а именно выдачу с сегодняшнего дня ипотеки лицам в возрасте 18 лет и старше. Напомним, прежде наименьшим возрастом потенциальных заемщиков был 21 год.



Отныне желающие взять кредит на жилье лица в возрасте 18 лет и старше смогут воспользоваться двумя программами Сбербанка. Им будут доступны кредиты на новостройки и на готовое жилье. Обновленные ипотечные программы будут действовать во всех субъектах РФ или в режиме онлайн.



Первый минимальный взнос установлен в размере 10 % стоимости жилья. При этом кредит выдается на срок до 30 лет, а стаж на нынешнем рабочем месте должен быть не менее 3 месяцев.