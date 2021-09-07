В СП заговорили о необходимости ограничить возможность получения льготной ипотеки одним разом

Ссылаясь на аудитора Счетной палаты РФ Наталью Трунову, «РИА Новости» уведомили о выдвинутой органом государственного аудита инициативе, предусматривающей ограничение возможности получения ипотеки на льготных условиях одним разом в жизни одним заемщиком. По мнению экспертов, данная мера будет способствовать уменьшению искусственного спроса на жилье и стоимости недвижимости. Уточним, в данный момент льготный жилищный кредит под 7 % и семейную ипотеку под 6 % можно брать неограниченное количество раз. Г-жа Трунова также подчеркнула, что в планы ведомства не входит привязка меры к месту проживания, поскольку это не позволяло бы людям беспрепятственно перемещаться.



Представитель СП отметила лимитированность рынков и территорий, на которые нацелены граждане. «Это связано как с объективными факторами, динамикой развития отдельных точек, где есть больше возможностей, и с другой стороны – это недоработка наших регионов, о возможностях которых люди не знают. То есть у нас с пространством выбора пока дело плохо обстоит», – растолковала Наталья Трунова.



В начале лета СП выразила опасения касательно того, что при скачке роста жилищного кредитования возникает риск уменьшения доступности жилья и развития кризиса, с учетом чего было предложено подкорректировать программу выдачи ипотеки на льготных условиях после 1 июля текущего года (предоставлять данную услугу лишь нуждающимся заемщикам только 1 раз в жизни).



1 июля вследствие повторного изучения условий льготного кредитования на покупку жилья в новостройках была поднята максимальная ставка с 6,5 до 7 % годовых, при этом допустимая сумма кредита для большинства субъектов РФ была уменьшена с шести миллионов рублей до трех миллионов, что привело к сокращению объема выдачи ипотеки на 20 %.