СП предвидит возможность возникновения «пузыря» на рынке жилищного кредитования

В результате рассмотрения Счетной палатой отчета об исполнении федерального бюджета за 2020 год было сделано заключение о возможности появления «пузыря», то есть существенного отклонения цен на недвижимость от ее реального значения, на российском рынке ипотеки. Это объясняется большим спросом на жилую недвижимость и дальнейшим увеличением ее стоимости.



Так, текст документа гласит: «Необходимо отметить, что ипотечный рынок требует пристального внимания со стороны регулятора, так как резкий рост ипотечного портфеля и рост цен на недвижимость может сформировать финансовый «пузырь», который может серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения».



По словам представителей СП, спрос на жилищные кредиты в РФ стремительно увеличился вследствие запуска программы ипотеки на льготных условиях «Господдержка 2020». Уточним, в прошлом году общая сумма предоставленных финансовыми учреждениями кредитов на жилье составила 4,3 триллиона рублей. Тем временем рост спроса на ипотеку стал причиной поднятия цен на недвижимость. По состоянию на 2020 год цены на рынке первичного жилья увеличились в среднем на 12 процентов, вторичного – на 9 с половиной процентов.

По материалам «Ведомостей»