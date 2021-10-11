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Отныне доступна льготная ипотека от ДОМ.РФ для ИЖС
25 октября в 14:14 Ипотека 0 416 Карина Мелова
Согласно уведомлению пресс-центра Банка ДОМ.РФ, отныне льготные условия ипотеки под 7 процентов годовых на новостройки будут действовать и в сфере ИЖС (индивидуального жилищного строительства).
В частности, сообщение пресс-службы гласит: «Банк ДОМ.РФ в соответствии с постановлением правительства РФ расширил условия льготной ипотеки на новостройки. Теперь в рамках программы заемщики могут оформить ипотеку на строительство индивидуального жилого дома на собственном или приобретаемом в кредит от банка земельном участке, а также на готовый загородный дом».
Льготные условия кредита со ставкой 5,95 % при минимальном первоначальном взносе 15 % (по готовым жилым домам – 40 %) рассчитаны на наименьшую сумму кредита в размере 3 000 000 рублей, выдаваемого на сооружение типовых домов комплексной застройки либо домов по индивидуальному проекту на местности с транспортной и социальной инфраструктурой.
По словам Евгении Шитиковой, директора розничных продуктов Банка ДОМ.РФ, прежде был удачно воплощен пилотный проект льготных ипотечных кредитов на ИЖС, в связи с чем банк готов к реализации программы на регулярной основе.
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