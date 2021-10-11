Отныне доступна льготная ипотека от ДОМ.РФ для ИЖС

Согласно уведомлению пресс-центра Банка ДОМ.РФ, отныне льготные условия ипотеки под 7 процентов годовых на новостройки будут действовать и в сфере ИЖС (индивидуального жилищного строительства).



В частности, сообщение пресс-службы гласит: «Банк ДОМ.РФ в соответствии с постановлением правительства РФ расширил условия льготной ипотеки на новостройки. Теперь в рамках программы заемщики могут оформить ипотеку на строительство индивидуального жилого дома на собственном или приобретаемом в кредит от банка земельном участке, а также на готовый загородный дом».



Льготные условия кредита со ставкой 5,95 % при минимальном первоначальном взносе 15 % (по готовым жилым домам – 40 %) рассчитаны на наименьшую сумму кредита в размере 3 000 000 рублей, выдаваемого на сооружение типовых домов комплексной застройки либо домов по индивидуальному проекту на местности с транспортной и социальной инфраструктурой.



По словам Евгении Шитиковой, директора розничных продуктов Банка ДОМ.РФ, прежде был удачно воплощен пилотный проект льготных ипотечных кредитов на ИЖС, в связи с чем банк готов к реализации программы на регулярной основе.