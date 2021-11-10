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«Льготная ипотека» от ДОМ.РФ стала еще выгоднее

9 ноября в 14:55 Ипотека 0 278 Карина Мелова
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Пресс-служба банка ДОМ.РФ анонсировала усовершенствование финансово-кредитным учреждением условий программы «Льготная ипотека», рассчитанной на приобретение жилья в новостройках.

Отныне жилищный займ в ходе строительства доступен по ставке от 5,1 процента, при этом минимальный размер первоначального взноса равен 15 % от стоимости жилья. Наибольшая сумма кредита – три миллиона рублей.

Льготная ипотека позволяет оформить кредит со ставкой от 2,9 процента по спецпрограмме с застройщиками в случае приобретения объекта недвижимости на этапе строительства. Передаче квартиры покупателю сопутствует переход к базовой льготной ставке. К программе уже присоединились больше тридцати застройщиков в более чем 10 регионах государства.

На наилучшие условия кредитования имеют право действующие зарплатные клиенты банка ДОМ.РФ и иные заемщики, подтвердившие свой доход выпиской из ПФР, запрашиваемой кредитным учреждением с ведома клиента.

Льготная ставка по этой программе действует на протяжении всего срока кредитования (до 30 лет).
По материалам Banki.ru
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