«Льготная ипотека» от ДОМ.РФ стала еще выгоднее

Пресс-служба банка ДОМ.РФ анонсировала усовершенствование финансово-кредитным учреждением условий программы «Льготная ипотека», рассчитанной на приобретение жилья в новостройках.



Отныне жилищный займ в ходе строительства доступен по ставке от 5,1 процента, при этом минимальный размер первоначального взноса равен 15 % от стоимости жилья. Наибольшая сумма кредита – три миллиона рублей.



Льготная ипотека позволяет оформить кредит со ставкой от 2,9 процента по спецпрограмме с застройщиками в случае приобретения объекта недвижимости на этапе строительства. Передаче квартиры покупателю сопутствует переход к базовой льготной ставке. К программе уже присоединились больше тридцати застройщиков в более чем 10 регионах государства.



На наилучшие условия кредитования имеют право действующие зарплатные клиенты банка ДОМ.РФ и иные заемщики, подтвердившие свой доход выпиской из ПФР, запрашиваемой кредитным учреждением с ведома клиента.



Льготная ставка по этой программе действует на протяжении всего срока кредитования (до 30 лет).

По материалам Banki.ru