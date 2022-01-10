«СберБанк» будет выдавать ипотеку на приобретение залоговой недвижимости

Пресс-центр «СберБанка» анонсировал запуск программы ипотечного кредитования для желающих взять займ на приобретение залогового объекта недвижимости, выставленного на продажу в рамках процедуры банкротства должника. Кредитный продукт действителен для объектов, пребывающих в собственности заемщика, в залоге у финучреждения и реализуются на торгах.



«Для клиента покупка залогового жилья часто становится возможностью приобрести объект дешевле рыночных аналогов. Кроме того, оформление сделки по покупке залога более просто и безопасно: документы для заключения кредитного договора собирают сотрудники банка, а вероятность оспаривания сделки практически равна нулю. Ипотека на покупку залоговой недвижимости успешно пропилотирована в 2021 году и предлагается в 49 регионах России, на сегодняшний день мы уже заключили ряд сделок», – разъяснил Максим Дегтярeв (вице-президент, руководитель Департамента по работе с проблемными активами СберБанка).



Оформив эту ипотеку, можно купить как жилую, так и нежилую недвижимость. Сумма первоначального взноса на приобретение залогового имущества – минимум 20 процентов от стоимости объекта. При оформлении сделки банк гарантирует получение продавцом платежа в случае выполнения им оговоренных условий.



Так, в пресс-релизе банка сказано: «Для оформления ипотеки потенциальному покупателю необходимо выбрать объект на одной из онлайн-площадок: «ДомКлик», «Портал DA», Avito, зарегистрироваться в торгах и выиграть их. Далее происходит стандартная процедура – подписание кредитного договора, договора купли-продажи, открытие аккредитива и регистрация права собственности в Росреестре».