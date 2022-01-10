Льготная ипотека на «вторичку»

Александр Якубовский, представитель комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков выступил с инициативой о распространении действия программы жилищного кредитования на льготных условиях на «вторичку» в населенных пунктах, в которых не сооружаются новостройки (ист.: «Известия» со ссылкой на копию обращения к председателю правительства РФ).



В своем письме г-н Якубовский акцентировал внимание на том, что актуальные программы ипотеки в первую очередь рассчитаны стимулирование спроса на новострой и не действуют для рынка «вторички». В то же время в местах, где нет активного жилищного строительства, жители не могут полагаться на поддержку государства, и это несправедливо. Кроме того, действующая для вторичного жилья «сельская ипотека» не позволяет приобрести объект недвижимости в населенных пунктах с населением больше 30 000 человек.



Учитывая вышесказанное, народный избранник считает целесообразным подготовить специальную программу льготной ипотеки на вторичное жилье в населенных пунктах, где не сооружаются новостройки, либо изучить возможность распространения на них действия всех существующих адресных льготных программ на «вторичку», ограничив при этом приобретение жилья в аварийных зданиях.



По данным Кабмина, письменное обращение принято аппаратом правительства. Проработкой документа займутся Минстрой и Минфин России.