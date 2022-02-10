Появилась вероятность пролонгации семейной ипотеки после этого года

Как заявил 17 февраля в ходе рабочей встречи комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи Юрий Гордеев, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Минстрой РФ готов рассмотреть вариант пролонгации действия программы семейной ипотеки по ставке максимум 6 процентов.



«В рамках семейной ипотеки происходит субсидирование ипотечной ставки до 6 %, которая предоставляется семьям, у которых родился первый и последующие дети с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. С учетом того, что данная программа востребована, я думаю, что мы будем рассматривать возможность ее продления в дальнейшем», – пояснил г-н Гордеев (цит. по ТАСС).



Вышеупомянутая программа была развернута в начале 2018 г. по распоряжению главы государства Владимира Путина. Прежде ею могли воспользоваться семьи, в которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок; со временем ее действие охватило и семьи с родившимся первенцем. Жилищный кредит доступен до окончания 2023 г.



Условия программы позволяют оформить ипотеку на жилье в новостройке, частное строительство, а также покупку земельного участка. Кроме того, можно рефинансировать имеющийся ипотечный кредит на жилье на первичном рынке. Наибольший размер займа, на который могут рассчитывать жители столицы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, равен 12 000 000 руб. Для прочих регионов эта сумма составляет 6 000 000 руб. минимальный первоначальный взнос – 15 % от стоимости приобретаемого объекта.