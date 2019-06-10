Российское посольство в Иране подтвердило, что 11 россиян были спасены с горящего танкера

11 российских граждан, спасенных с горящего в Оманском заливе танкера, при пожаре не пострадали. Об этом сегодня сообщили информагентству ТАСС в посольстве РФ в Иране.



В дипмиссии сообщили: «С танкера эвакуировано 11 российских граждан. Они находятся в порту Джакк на юге Ирана. Это десять мужчин и одна женщина. С ними все в порядке, никаких травм нет, вреда здоровью не причинено».



Собеседник агентства заявил: «На данный момент связаться с ними не удается, так как у них отсутствуют мобильные телефоны. Будем стараться выйти с ними на контакт и думать о том, что делать дальше».



Иранские власти, по словам дипломатов, оформляют необходимые для временного пребывания моряков документы, чтобы они смогли позднее вернуться на родину.