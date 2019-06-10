|
Российское посольство в Иране подтвердило, что 11 россиян были спасены с горящего танкера
13 июня в 18:45 Политика 0 144 Васильева Елена
11 российских граждан, спасенных с горящего в Оманском заливе танкера, при пожаре не пострадали. Об этом сегодня сообщили информагентству ТАСС в посольстве РФ в Иране.
В дипмиссии сообщили: «С танкера эвакуировано 11 российских граждан. Они находятся в порту Джакк на юге Ирана. Это десять мужчин и одна женщина. С ними все в порядке, никаких травм нет, вреда здоровью не причинено».
Собеседник агентства заявил: «На данный момент связаться с ними не удается, так как у них отсутствуют мобильные телефоны. Будем стараться выйти с ними на контакт и думать о том, что делать дальше».
Иранские власти, по словам дипломатов, оформляют необходимые для временного пребывания моряков документы, чтобы они смогли позднее вернуться на родину.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Темпы роста экономики РФ снижаютсяСегодня в 15:24 Экономика
ЦБ РФ снизил уровень ключевой ставки до 7,5%Сегодня в 15:04 Банки и кредитование
Рябков: РФ выступает против скоропалительных выводов по поводу инцидента в Оманском заливе13 июня в 18:26 Внешняя политика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
5G разделила мир: российская сделка с Huawei является последним признаком появления железного занавеса в интернете Путин: действия, направленные против компании Huawei, – бесцеремонная попытка вытолкнуть ее с глобального рынка Силуанов обвинил представителей российского бизнеса в нигилизме Президент РФ предложил бизнесу развивать технологии в партнерстве с государством Путин: проекту «Северный поток-2» мешают страны, не готовые платить по своим счетам