Медведев заявил о борьбе с хамством и чванством в рядах единороссов

«Единая Россия» будет оказывать поддержку журналистам, освещающим в своих расследованиях острые общественные проблемы и борющимся с несправедливостью. Об этом рассказал председатель партии и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в опубликованной сегодня в газете «Известия» статье.



Говоря о большей эффективности контроля за деятельностью членов партии, он сказал, что параллельно с внутрипартийным контролем существуют также «внешние контролеры». Премьер пояснил, что имеются ввиду не только журналисты-профессионалы, но и блогеры и гражданские активисты.



В поддержку идеи проведения партийного конкурса на самые яркие публикации, Медведев сказал: «Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними. Полагаю, будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну – настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения».



Глава кабмина также отметил наличие в рядах «Единой России» большого числа политиков, отличающихся высоким профессионализмом, которые проявляют внимательное отношение к гражданам и трудолюбие. Он посетовал: «Но чаще на слуху совсем другие представители партии, те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам».



Председатель партии также рассказал о системе внутрипартийного контроля, позволяющей отсеивать от «Единой России» неподходящих кандидатов.



Он пояснил: «Иногда уже при подготовке предварительного голосования становится понятно, что этот человек не потянет ту огромную работу, которую должен вести депутат, не будет достаточно внимателен к людям».



Медведев также напомнил о том, что «Единая Россия» не допустила в Новгородской области и на Сахалине претендентов к предварительному голосованию, поскольку «они своими действиями дискредитировали партию». Были, в частности, зафиксированы факты нарушений агитации, «и региональные отделения четко отреагировали на это».