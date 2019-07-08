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Телеканалы РФ и Украины планируют провести телемост для прямого общения граждан
Сегодня в 11:32 Политика 0 132 Васильева Елена
Телеканалы «Россия-1» и украинский NewsOne планируют провести двухчасовый телемост, целью которого является прямое общение граждан РФ и Украины. Телемост был анонсирован в воскресном эфире телепрограммы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на канале «Россия-1».
Проведение телемоста запланировано на 12 июля в 18:00 мск, он продлится два часа.
Глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко, в свою очередь, раскритиковала эту идею на своей странице в Facebook/ она призвала вынести вопрос проведения телемоста на особое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Она написала: «Повторяю также предложение к [секретарю СНБО] Александру Данилюку по проведению отдельного заседания СНБО». Она также утверждает, что телемост проводится в рамках политики «оккупации украинского медиапространства».
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