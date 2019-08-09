Какая ужасная неделя для Америки Сегодня в 15:16 Политика 113 Васильева Елена 1 Изображение

Далекая от сонного конца лета страна испытывает шок от массовых расстрелов, в результате которых погиб 31 человек в Техасе и Огайо. На этом фоне уже не уделяется достаточного внимания крайне смертоносному лету насилия в Чикаго. Ведутся болезненные и не особо продуктивные разговоры о контроле над оружием и о расизме, а правительство задерживает иммигрантов без документов таким образом, что их дети остаются плакать на парковках в первый день учебного года.



Противники Дональда Трампа не станут утверждать, что это хорошо, что президента США обвиняют в расизме. Сторонники более жесткой позиции в отношении иммиграции не станут утверждать, что дети должны уходить домой после первого дня учебного года, не зная, вернутся ли домой их родители. Абсолютно никто не станет утверждать, что это хорошо, что ИГИЛ может возродиться в Сирии после вывода войск США. Еще хуже, что на прошлой неделе Трамп сказал: «Мы победили халифат ИГИЛ».



В воскресенье отмечается двухлетняя годовщина начала митинга белых националистов в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Насилие, в результате которого на следующий день был убит контрпротестующий, и защита президентом некоторых белых демонстрантов обновили антирекорд рейтинга президента эпохи Трампа. Но станет еще хуже…



На грани срыва



Люди на грани срыва из-за насилия. Мотоцикл с неисправной, «стреляющей», выхлопной трубой на Таймс-сквер вызвал панику в среду. А офисы USA Today в северной Вирджинии были эвакуированы в тот же день после ложного сообщения о нападении боевика.



Сообщество иммигрантов, не имеющих документов, также на грани срыва, не зная, как пойти на работу после того, как Министерство внутренней безопасности США провело рейды на предприятиях пищевой промышленности в Миссисипи, задержав почти 700 человек.



Это напоминание о том, что иммигранты без документов играют важную роль в снабжении нации и в американских общинах.



CNN сообщил, что дети были разлучены со своими семьями и оставались одни в темноте в течение нескольких часов после школы и боялись, что их родители будут отправлены в центры заключения.



«Мне нужен мой папа ... Он не преступник», - сказала одна маленькая девочка WJTV, филиалу CNN, когда она плакала возле спортзала, где допрашивали арестованных иммиграционными властями. А власти, которые планировали рейды в течение месяцев, гордились своей работой.



«Сегодня, благодаря тяжелой работе этих мужчин и женщин, мы снова становимся нацией, в которой правит закон», - заявил прокурор США по Южному округу Миссисипи Майк Херст, объявив о рейдах и арестах.



Привычка к массовым расстрелам



Теперь требуется не один, а два или более массовых расстрела, чтобы подтолкнуть страну к новым призывам к действиям по контролю над оружием. И политическое давление начинается почти в момент окончания стрельбы.

Большинство кандидатов в президенты от Демократической партии называют Трампа расистом, превозносящим белых, после того, как стрелок из Эль-Пасо опубликовал расистский манифест с языком, похожим на слова Трампа. Президент зачитал осуждение ненависти с телесуфлера, но в Твиттере он был таким же ярым сторонником расистских высказываний.



Есть некоторые предположения, что Белый дом отбросил угрозу внутреннего террора в пользу сосредоточения внимания на международном в официальной оценке угрозы.



А в четверг президент написал в Твиттере, что сотрудник разведки номер два подаст в отставку. Обычно Сью Гордон стала бы исполняющим обязанности директора после ухода в этом месяце бывшего директора Национальной разведки Дэна Коутса. Но сразу из двух источников CNN стало известно, что Гордон не рассматривается некоторыми членами администрации в качестве достаточно лояльной к Трампу особы, чтобы претендовать на этот пост.



Первоначально Трамп предположил, что он может быть открыт для новых мер контроля над оружием, таких как обновленная система проверки биографических данных, продвигаемая демократами, но только в сочетании с иммиграционным законодательством, к которому он давно стремился.



Однако это, вероятно, были всего лишь размышления в Twitter. Как сообщается, Национальная стрелковая ассоциация заявила Трампу, что его сторонникам не понравятся универсальные проверки биографических данных, и он отказался от упоминаний о связях с иммиграционными мерами.



Хотя республиканцы заявили, что будут проводить систему проверок данных, которая не включает в себя продажи всех видов оружия, это вряд ли удовлетворит демократов. Это означает, что, несмотря на неожиданное обещание лидера большинства в Сенате Митча Макконнелла изучить новый закон об оружии, трудно понять, как обе стороны смогут прийти к соглашению.



Трамп-утешитель



Трамп настоял на том, чтобы поехать в Эль-Пасо и Дейтон, чтобы утешить скорбящих людей. И хотя он делал это в частном порядке, на видео, на видео, снятом во время его посещения выживших после стрельбы в больнице, рассказывалось, что он хвастался размером толпы по сравнению с количеством людей, собравшихся на встречу с демократом Бето О'Рурком три месяца назад.



Человек, проинформированный по этому вопросу, подтвердил корреспонденту CNN Джейн Таппер в сообщении «Вашингтон пост», что ни один из восьми пациентов, все еще находящихся на лечении в Университетском медицинском центре, не хотел встречаться с президентом, поэтому администраторы вернули двух пациентов, которые уже были выписаны и которые выразили готовность встретиться с ним.



Сотрудник больницы, знакомый с поездкой президента, предупредил, что некоторые из этих пациентов не хотят ни с кем встречаться из-за их состояния. Чиновник продолжил, что была общая оценка, что было «отсутствие сочувствия» со стороны Трампа.



Между визитами в Дейтон и Эль-Пасо Трамп смотрел по телевизору, как Джо Байден произносит речь об угрозе расизма. Президент написал в Твиттере, что ему скучно, и сделал оскорбительные заявления в отношении своего потенциального соперника в 2020 году.



Демократы говорят, что Трамп - расист и белый экстремист



О'Рурк был первым кандидатом в президенты от Демократической партии, который возложил вину за стрельбу в Эль-Пасо, в результате которой погиб 22 человека в «Уолмарте», на иммиграционный алармизм Трампа.



Тогда это было похоже на гонку среди кандидатов, чтобы показать, кто сможет назвать Трампа расистом наиболее изощренным способом.



Победителем стал О'Рурк, который говорил с болью после расстрела в Эль-Пасо. Но Кори Букер произнес вдумчивую речь о расизме в США и о том, как его демонстрируют не только экстремисты во время массовых расстрелов, но и в повседневной жизни. Джо Байден, Камала Харрис, Хулиан Кастро, Элизабет Уоррен и другие продолжили активное обсуждение этой темы.



Их коллективный смысл в том, что расист не должен быть в Белом доме. Но это было сделано сразу после трагической стрельбы и, поскольку они борются за первенство демократов.



Трамп, тем временем, в значительной степени проигнорировал проблему белого экстремизма. Он предпочел призвать СМИ не тратить больше времени на срелка из Дейтона, чьи социальные сети включали в себя ретвиты из антифы левой направленности.



Ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что белый экстремизм - это «обман», а затем, когда возникла негативная реакция, отправился в отпуск. Трамп тоже отправляется в отпуск из Белого дома в свой гольф-клуб в Нью-Джерси.



Отравленный политический климат



Перерыв в таком политическом климате нужно использовать. Гнев и злость на Трампа по поводу расизма захватывает всю политическую сферу. Инвестор-миллиардер, которому принадлежат SoulCycle, Equinox и Miami Dolphins, был бойкотирован за сбор средств для Трампа.



Но финансовые потери, которые может понести Стивен Росс, - ничто по сравнению с болью мальчика из семьи Монтана, которого экстренно доставили в больницу вертолетом с родео с кровотечением из ушей и переломом черепа, согласно рапорту полиции. По словам полицейских, 13-летний мальчик не снял шляпу, пока Государственный гимн играл перед родео, и впоследствии подвергся нападению со стороны ветеранов армии.



По словам адвоката мужчины, избившего Монтану, в то время как он сожалеет о том, что причинил вред здоровью мальчика, он сказал, что думал, что Трамп хотел бы, чтобы он «удостоверился, что люди достаточно патриотичны».



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также На следующей неделе Сбербанком будут снижены ипотечные ставки для семей с детьми Сегодня в 16:06 Банки и кредитование Минкомсвязи и операторы связи пришли к взаимопониманию по вопросу тарифов в Крыму Сегодня в 14:53 Государство Экономика Великобритании сокращается впервые с 2012 года Сегодня в 14:16 Финансовые рынки Медведев: Россия продолжит оказывать помощь и поддержку республике Киргизстан Сегодня в 10:29 Внешняя политика