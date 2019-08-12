Гибралтар бросил вызов США и выпустил арестованный иранский танкер Grace 1

Верховный суд на британской территории Гибралтар постановил разрешить движение танкеру Grace 1, который был задержан властями в прошлом месяце у побережья страны после того, как официальные лица страны заявили, что больше не планирует его задерживать.



Гибралтар заявил, что получил от Ирана и владельцев нефти заверения в том, что, если танкер будет выпущен, его груз не будет доставлен в Сирию, что будет нарушать санкции Европейского союза.



Корабль был арестован шесть недель назад, когда он проходил через территориальные воды Гибралтара. Две недели спустя Иран захватил британский корабль в Персидском заливе, что было расценено как операция «зуб за зуб».



По мере усиления напряженности обе стороны вели деликатные переговоры в Лондоне. «Гибралтар очень тщательно подошел к задержанию Grace 1, - сказал CNN главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо. - Мы начали действовать только в июле, когда у нас были доказательства того, что груз на борту судна направлялся в Сирию».



«То, что мы нашли на борту судна, подтвердило, что мнение, к которому мы пришли, было правильным. Мы выпустили судно только ... когда убедились, что судно сейчас не пойдет в Сирию», - добавил он.



Вмешательство США в последний момент грозило сорвать сделку по освобождению Grace 1. На заседании суда в четверг утром вместо объявления об освобождении танкера адвокат генерального прокурора Гибралтара Джозеф Триай заявил, что министерство юстиции США подало заявление о продлении ареста судна. Основа юридических усилий Вашингтона была неясна еще в четверг. Государственный департамент перенаправил корреспондентов CNN в Министерство юстиции, которое, в свою очередь, отказалось от комментариев.



Суд отложили до позднего вечера четверга, когда было подтверждено освобождение Grace 1.

Пикардо сказал CNN, что Гибралтар по-прежнему рассматривает запрос США и «проводит независимую оценку». Этот пересмотр не был завершен до судебных слушаний в четверг «но, конечно, он может состояться в любое время до того, как судно покинет порт». Пикардо отказался уточнять на основании чего, был сделан запрос США о продлении ареста судна.



Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф осудил действия США как «попытку пиратства» в своем посте в Twitter.



Посол Тегерана в Великобритании Хамид Бэйдинежад заявил, что Grace 1 скоро покинет Гибралтар. «США в последнюю минуту предприняли тщетную попытку заблокировать выпуск нефтяного танкера и столкнулись с унизительным поражением. В последнее время были организованы все необходимые приготовления и урегулированы технические вопросы для выхода танкера в открытое море, и корабль скоро покинет Гибралтар », - написал он в Twitter на фарси.



4 июля британские Королевские морские пехотинцы, охрана порта Гибралтар и правоохранительные органы штурмовали судно. Его обвинили в перевозке нефти, предназначенной для Сирии, что было бы нарушением санкций ЕС.



Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Джозеп Боррелл заявил в то время, что Соединенные Штаты попросили Великобританию перехватить корабль. Гибралтар является британской заморской территорией на краю южной Испании.



Иран раскритиковал захват как «незаконный» и осудил операцию как «пиратство».



Менее чем через две недели иранский Корпус стражей исламской революции (IRGC) захватил Stena Impero идущий под флагом Великобритании в Ормузском проливе и обвинил его в «нарушении международных норм».



Представитель владельцев Stena Impero сказал, что Grace 1 «является совершенно отдельной ситуацией с нашей точки зрения», но выпуск танкера «можно рассматривать как позитивный шаг» для Stena Impero.



До захвата напряженность в Персидском заливе неуклонно возрастала после того, как Иран подтвердил, что прекратит выполнять некоторые части ядерной сделки 2015 года, которую администрация Трампа отозвала с прошлого года.



По материалам www.edition.cnn.com