Великобритания столкнется с нехваткой продовольствия и топлива в случае Brexit без сделки

Соединенное Королевство, скорее всего, столкнется с нехваткой продовольствия, топлива и лекарств, если оно выйдет из блока без сделки об урегулировании торговых отношений с ЕС во время переходного периода, согласно прогнозам, составленным Кабинетом министров под кодовым названием «Операция Yellowhammer».



Досье также предсказывает введение жесткой границы в Ирландии, которая была основным камнем преткновения на переговорах о сделке, а также серьезные сбои в работе портов Великобритании, которые могут длиться до трех месяцев.



Поставки медикаментов, поступающих из Европы, будут «уязвимы для серьезных длительных задержек», а доступность свежих продуктов питания будет сокращена, что приведет к росту цен, сообщает газета.



Издание также пишет, что общественность и бизнес остаются в значительной степени неподготовленными к выходу из еврозоны без сделки, и что растущая «усталость от процесса выхода из ЕС» уже мешает планированию на случай непредвиденных обстоятельств.



«Это не страх перед неизвестным - это наиболее реалистичная оценка того, с чем общественность столкнется без сделки», - сказал высокопоставленный правительственный источник Sunday Times. - Это вероятные, базовые, разумные сценарии - не худший случай».



Однако британский министр Майкл Гоув, ответственный за планирование брексит без сделки, заявил в Твиттере, что «операция Yellowhammer» действительно была «худшим сценарием», и что «в последние три недели были предприняты значительные шаги для ускорения планирования».



Представитель Даунинг-стрит сказал CNN, что «мы не будем комментировать опубликованные в результате утечки информации документы».



Некоторые оспаривают точность отчета. Правительство Гибралтара, которое является британской территорией на южном побережье Испании, заявило CNN, что брифинги «устарели» и основаны на планировании «наихудших сценариев», с которыми оно «уже имело дело».



Обратный отсчет до 31 октября



Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта этого года. Но ей был предоставлен новый срок 31 октября, после того как она не смогла провести соглашение о выходе из еврозоны через парламент.



Тупик в Вестминстере в конечном итоге привел к отставке бывшего премьер-министра Терезы Мэй, проложив путь для нового лидера Бориса Джонсона, который пообещал выйти из блока 31 октября - даже без сделки.



На этой неделе Джонсон совершит свою первую поездку за границу в качестве премьер-министра, направляясь в Берлин и Париж, где аналитики говорят, что он, как ожидается, расскажет о новой сделке о Brexit, которая заменит подписанное Мэй соглашение.



Он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в преддверии саммита G7 в Биаррице во Франции, который состоится в следующие выходные.



Перспектива прорыва в переговорах о Brexit выглядит маловероятной. ЕС неоднократно заявлял, что соглашение о выходе, которое трижды было провалено в британском парламенте, не подлежит пересмотру.



Обратного пути нет



Утечка произошла, когда британское правительство в воскресенье отменило исторический Брюссельский закон 1972 года, фактически положив конец всем законам ЕС в Великобритании.



Отмена закона вступит в силу 31 октября, когда Великобритания официально покинет ЕС.

«Это четкий сигнал народу этой страны, что пути назад нет - мы покидаем ЕС, как и обещали 31 октября, независимо от обстоятельств», - заявил в своем выступлении ответственный за выход из ЕС государственный секретарь Стив Барклай.



На прошлой неделе лидер оппозиции Джереми Корбин изложил свой план, направленный на то, чтобы помешать Джонсону привести страну к ситуации, оторая, как многие опасаются, могла бы привести к катастрофическому брекситу без сделки.



Лидер лейбористской партии объявил, что он начнет рассмотрение вопроса о вотуме недоверия правительству Джонсона «при первой же возможности» и попытается сформировать «строго ограниченное по времени» временное правительство в письме, направленном лидерам других британских партий.



В настоящее время у Джонсона есть парламентское большинство всего в один голос. Это делает его уязвимым перед голосованием о вотуме недоверия. Хотя свержение его правительства не приведет к автоматическому прекращению процесса выхода из ЕС без сделки, оно может вызвать серию событий, которые приведут к тому, что Великобритания вновь запросит срок продления Brexit.



Времени до 31 октября остается все меньше, как и шансов на прорыв в тупике процесса Brexit.



По материалам www.edition.cnn.com