Китай может сокрушить американских военных в Азии за считанные часы

Исследование, проведенное Центром исследования Соединенных Штатов в Университете Сиднея в Австралии, предупредило, что оборонная стратегия Америки в Индо-Тихоокеанском регионе «переживает беспрецедентный кризис» и может проиграть в борьбе за защиту своих союзников против Китая.
Это означает, что Австралия, Япония и другие партнеры США должны наращивать и переориентировать свои силы в регионе, а также рассмотреть возможность расширения сотрудничества с США для обеспечения своей безопасности, говорится в исследовании.
В докладе освещаются области, в которых китайские военные делают огромные шаги по сравнению с США и их азиатскими союзниками и партнерами. Главный прорыв произошел в разработках ракетных вооружений Китая.
«Китай развернул огромное количество высокоточных ракет и других систем противодействия, чтобы подорвать военное превосходство Америки», - отмечается в докладе. Эти ракеты исчисляются тысячами, также говорится в документе.
Согласно докладу, почти все военные объекты США в Западной части Тихого океана, а также их основных партнеров и союзников «могут оказаться бесполезными из-за точных ударов в первые же часы конфликта».
В понедельник министерство иностранных дел Китая заявило, что не видело отчета, но его представитель Гэн Шуан подчеркнул, что военная политика страны носит «оборонительный характер».
«Китай твердо стоит на пути мирного развития, и наша плотная национальная политика носит оборонительный характер», - сказал Гэн.
Си-Эн-Эн обратилась к Пентагону за комментариями, но не получила ответа на момент публикации.
И в этом нет ничего удивительного
Большая часть австралийского исследования вообще не является сюрпризом для Пентагона.
В отчете Конгресса от 2018 г., подготовленном Комиссией по стратегии национальной обороны, говорится, что «военные США могут понести неприемлемо высокие потери» и «вынуждены будут отчаянно бороться за победу или, возможно, проигрыш в войне против Китая или России».
Шесть месяцев спустя в годовом отчете Министерства обороны США о вооруженных силах Китая говорится, что Пекин намерен развивать вооруженные силы мирового класса и стать «выдающейся силой в Индо-Тихоокеанском регионе».
Согласно докладу Пентагона, более 2000 баллистических ракет малой и средней дальности, способных поражать наземные и морские цели, являются частью этого плана.
Австралийское исследование ставит под сомнение способность США идти в ногу с достижениями Китая и предупреждает, что Вашингтон сталкивается с кризисом «стратегической несостоятельности».
Например, США видят, что их флот атомных подводных лодок сокращается в то время, когда нарастает еще большая необходимость в данном виде военной техники.
«Проще говоря, поскольку окружающая среда над поверхностью становится все более смертоносной из-за размещения в Китае крылатых ракет, гиперзвуковых технологий и противовоздушной обороны, непреходящее преимущество Америки в подводной войне будет становиться все более важным в региональном балансе сил», - говорится в докладе.
Но адмирал Фил Дэвидсон, глава индо-тихоокеанского командования США, заявил в марте Конгрессу, что он получает только половину подводных лодок, необходимых в Тихом океане, ежедневно.
В австралийском отчете говорится, что очень важно, чтобы Канберра и ее партнеры, такие как Япония, активизировали усилия, чтобы заполнить пустоты, которые остаются в обороне США.
«Вашингтону потребуется значительная и постоянная поддержка со стороны региональных союзников и партнеров для успешного сдерживания китайского авантюризма», - говорится в заявлении.
В отчете, например, предлагается, чтобы Австралия увеличила производство подводных лодок с обычным двигателем, которые идеально подходят для операций вблизи береговых линий или в таких районах, как Южно-Китайское море.
Поощряется также «коллективная оборона» с помощью программного обеспечения, обеспечивающего связь между союзниками.
Необходимость плотного сотрудничества
Расширение сотрудничества между США и их союзниками уже происходит.
США и Австралия недавно завершили свои двухгодичные учения Talisman Sabre в северной Австралии, в которых в этом году также участвовал большой контингент Сил самообороны Японии, совершивший две высадки десанта.
В австралийском отчете говорится, что нужно проводить больше подобных учений и дальше от территории Австралии.
«Учения должны практиковаться и демонстрировать быстрое рассеивание авиационных и наземных ударных сил от сосредоточенного базирования в материковой части Японии, на Окинаве и Гуаме до небольших географически разнесенных районов (вокруг Южно-Китайского моря)», - говорится в заявлении.
«Основная цель таких учений должна заключаться в укреплении коллективной способности сдерживать, отражать и, при необходимости, гасить потенциальную агрессию со стороны Китая», - говорится в заявлении.
В отчете отмечается, что австралийские военные страдают от одной и той же беды, наносящей ущерб ее американским союзникам - слишком слабое распределение своих сил. В период с 2001 по 2018 год Австралия потратила на операции на Ближнем Востоке более чем в три раза больше, чем в Индо-Тихоокеанском регионе.
Напряжение, которое конфликты в Афганистане, Ираке и Сирии возложили на бюджет, оборудование и операции военных США, «плохо подготовило» Вашингтон к конкуренции великих держав в Индо-Тихоокеанском регионе», - говорится в докладе.
По материалам wwww.edition.cnn.com