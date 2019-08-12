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Китай может сокрушить американских военных в Азии за считанные часы

20 августа в 18:50 Политика 0 92 Васильева Елена
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Исследование, проведенное Центром исследования Соединенных Штатов в Университете Сиднея в Австралии, предупредило, что оборонная стратегия Америки в Индо-Тихоокеанском регионе «переживает беспрецедентный кризис» и может проиграть в борьбе за защиту своих союзников против Китая.

Это означает, что Австралия, Япония и другие партнеры США должны наращивать и переориентировать свои силы в регионе, а также рассмотреть возможность расширения сотрудничества с США для обеспечения своей безопасности, говорится в исследовании.

В докладе освещаются области, в которых китайские военные делают огромные шаги по сравнению с США и их азиатскими союзниками и партнерами. Главный прорыв произошел в разработках ракетных вооружений Китая.

«Китай развернул огромное количество высокоточных ракет и других систем противодействия, чтобы подорвать военное превосходство Америки», - отмечается в докладе. Эти ракеты исчисляются тысячами, также говорится в документе.

Согласно докладу, почти все военные объекты США в Западной части Тихого океана, а также их основных партнеров и союзников «могут оказаться бесполезными из-за точных ударов в первые же часы конфликта».

В понедельник министерство иностранных дел Китая заявило, что не видело отчета, но его представитель Гэн Шуан подчеркнул, что военная политика страны носит «оборонительный характер».

«Китай твердо стоит на пути мирного развития, и наша плотная национальная политика носит оборонительный характер», - сказал Гэн.

Си-Эн-Эн обратилась к Пентагону за комментариями, но не получила ответа на момент публикации.

И в этом нет ничего удивительного

Большая часть австралийского исследования вообще не является сюрпризом для Пентагона.

В отчете Конгресса от 2018 г., подготовленном Комиссией по стратегии национальной обороны, говорится, что «военные США могут понести неприемлемо высокие потери» и «вынуждены будут отчаянно бороться за победу или, возможно, проигрыш в войне против Китая или России».

Шесть месяцев спустя в годовом отчете Министерства обороны США о вооруженных силах Китая говорится, что Пекин намерен развивать вооруженные силы мирового класса и стать «выдающейся силой в Индо-Тихоокеанском регионе».

Согласно докладу Пентагона, более 2000 баллистических ракет малой и средней дальности, способных поражать наземные и морские цели, являются частью этого плана.

Австралийское исследование ставит под сомнение способность США идти в ногу с достижениями Китая и предупреждает, что Вашингтон сталкивается с кризисом «стратегической несостоятельности».

Например, США видят, что их флот атомных подводных лодок сокращается в то время, когда нарастает еще большая необходимость в данном виде военной техники.

«Проще говоря, поскольку окружающая среда над поверхностью становится все более смертоносной из-за размещения в Китае крылатых ракет, гиперзвуковых технологий и противовоздушной обороны, непреходящее преимущество Америки в подводной войне будет становиться все более важным в региональном балансе сил», - говорится в докладе.

Но адмирал Фил Дэвидсон, глава индо-тихоокеанского командования США, заявил в марте Конгрессу, что он получает только половину подводных лодок, необходимых в Тихом океане, ежедневно.

В австралийском отчете говорится, что очень важно, чтобы Канберра и ее партнеры, такие как Япония, активизировали усилия, чтобы заполнить пустоты, которые остаются в обороне США.

«Вашингтону потребуется значительная и постоянная поддержка со стороны региональных союзников и партнеров для успешного сдерживания китайского авантюризма», - говорится в заявлении.

В отчете, например, предлагается, чтобы Австралия увеличила производство подводных лодок с обычным двигателем, которые идеально подходят для операций вблизи береговых линий или в таких районах, как Южно-Китайское море.

Поощряется также «коллективная оборона» с помощью программного обеспечения, обеспечивающего связь между союзниками.

Необходимость плотного сотрудничества

Расширение сотрудничества между США и их союзниками уже происходит.

США и Австралия недавно завершили свои двухгодичные учения Talisman Sabre в северной Австралии, в которых в этом году также участвовал большой контингент Сил самообороны Японии, совершивший две высадки десанта.

В австралийском отчете говорится, что нужно проводить больше подобных учений и дальше от территории Австралии.

«Учения должны практиковаться и демонстрировать быстрое рассеивание авиационных и наземных ударных сил от сосредоточенного базирования в материковой части Японии, на Окинаве и Гуаме до небольших географически разнесенных районов (вокруг Южно-Китайского моря)», - говорится в заявлении.

«Основная цель таких учений должна заключаться в укреплении коллективной способности сдерживать, отражать и, при необходимости, гасить потенциальную агрессию со стороны Китая», - говорится в заявлении.

В отчете отмечается, что австралийские военные страдают от одной и той же беды, наносящей ущерб ее американским союзникам - слишком слабое распределение своих сил. В период с 2001 по 2018 год Австралия потратила на операции на Ближнем Востоке более чем в три раза больше, чем в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напряжение, которое конфликты в Афганистане, Ираке и Сирии возложили на бюджет, оборудование и операции военных США, «плохо подготовило» Вашингтон к конкуренции великих держав в Индо-Тихоокеанском регионе», - говорится в докладе.

По материалам wwww.edition.cnn.com
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