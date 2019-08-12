Знакомьтесь: он стоит за планом Бориса Джонсона выйти из ЕС не позднее 31 октября 21 августа в 16:46 Политика 174 Васильева Елена 1 Изображение

Его считают политическим гением. Его имя появляется в газетах каждый день. Некоторые считают, что он был самой важной фигурой, стоящей за решением страны покинуть Европейский Союз. И после трех лет паралича процесса брексита, он пообещал приложить максимум усилий, чтобы брексит в любом случае состоялся 31 октября.



Этот человек - не Борис Джонсон, новый премьер-министр Великобритании, а его главный советник Доминик Каммингс.



Если Джонсон был лицом официальной кампании Brexit, «Голосуй за выход», то Каммингс был ее мозгом. Ему приписывают создание лозунга «Возврат контроля» и подсчет широко разрекламированных утверждений сторонников брексита о том, что Великобритания каждую неделю отправляет в Брюссель 350 миллионов фунтов стерлингов (424 миллиона долларов). Когда-то политический аутсайдер, он сейчас находится в самом центре усилий Джонсона по выходу Великобритании из ЕС через два месяца.



Корреспонденты CNN говорили с многочисленными британскими правительственными чиновниками, государственными служащими и бывшими коллегами Каммингса, и большинство согласились говорить откровенно только на условиях анонимности. Некоторые из них вообще отказались от комментариев из-за опасений обсуждать одного из самых влиятельных, а иногда и опасных людей в Великобритании.



Почти все, с кем говорили журналисты CNN, сказали о Каммингсе только одно - он всегда добивается своей цели, не смотря ни на что.



Часто говорят, что успех кампании по выходу из еврозоны сводился к тому, что она сосредоточилась на простой констатации факта. И данное решение было принято именно Каммингсом.



«Что отличает его от многих людей, так это невероятная стратегическая ориентация на стоящую задачу. Любимая фраза Дома всегда была: «Не застрять в мелочах», - говорит Гизела Стюарт, бывший депутат оппозиционной партии, возглавлявшая кампанию за выход из ЕС.



Ненависть к элитам



47-летний Каммингс - не тот человек, который обычно ассоциируется с политикой высшего уровня. Несмотря на то, что он всю свою карьеру работал на политиков и аналитический центр консерваторов, он утверждает, что никогда не был членом какой-либо политической партии, и ненавидит большую часть правящей Консервативной партии, которой он сейчас и служит.



Он публично заявил, что его приходилось убеждать возглавить компанию за выход из ЕС. «Я не очень хотел быть втянутым во все это», - сказал он в 2017 году, заявив, что с него достаточно конфликтов в Консервативной партии из-за брексита.



Каммингс, в основном, избегает общественного внимания - CNN обратилась на Даунинг-стрит за комментариями, но там отказались предоставить какие-либо комментарии. Кажется, он упивается своей репутацией вспыльчивого эксцентрика, его огромный интеллект прекрасно сочетается с инстинктивным пониманием того, как думают другие люди. Друзья говорят, что он ненавидит политические элиты и наслаждается тем, что его считают стратегическим гением, к которому они все стремятся.



Как говорит его близкий друг: «Все шарлатаны и темные личности - просто прихвостни, крутящиеся вокруг партийной элиты. Они все смотрят на Дома, потому что он всегда делает только то, что хотел. Единственная проблема в том, что они агрессивны, но они - это просто стиль. Дом - это суть».



Его внешность может быть противоречивой: в тот день, когда Джонсон поселился на Даунинг-стрит, он был подловлен журналистами стоящим в углу в старой футболке. Он может вести себя странно может быть странной: «Раньше он приходил на работу в нарочито неопрятной одежде и довольно часто просто ночевал за столом», - говорит бывший коллега, который работал с Каммингсом в то время, когда он был политическим советником Консервативной партии, когда она была в оппозиции.



Некоторые коллеги считают его поведение просто разрушительным. Дэвид Лоус, бывший депутат от либерал-демократов, работавший с Каммингсом в коалиционном правительстве во главе с Дэвидом Кэмероном, назвал его «политическим ротвейлером наивысшего ранга». Он не терпит дураков и увольняет всех, кого не уважает лично.



Так велико было увлечение Каммингсом и его ролью в брексите, что о нем был недавно снят биографический фильм не кем иным, как Бенедиктом Камбербэтчем. Джеймс Грэм, который написал «Brexit: негражданская война», говорит, что его решение сделать Каммингса центральным персонажем было легким. «Он другой, а другой - это весело ... Он не говорит и не ведет себя, как другие политтехнологи, с которыми я встречался».



После въезда на Даунинг-стрит Каммингс предпринял широкомасштабную перестройку гражданской службы и армии правительственных помощников, известных как «специальные советники», говорит CNN. Ненормированный рабочий день, бесконечные стопки документов, готовящихся к brexit, и отмененные отпуска стали нормой для всех. Преданность Каммингса работе и его огромная энергия передаются всему правительству.



Тем не менее, несмотря на это внезапное увеличение рабочей нагрузки, трудно найти кого-то, кто в настоящее время работает с Каммингсом, кто может сказать о нем дурное слово. Многие государственные служащие и специальные советники говорят, что после неоднократного провала бывшего премьер-министра Терезы Мэй с завершением процесса brexit , окончательное решение покинуть ЕС с соглашением или без него 31 октября дало им новое ощущение цели.



Хотя эксцентричный стиль Каммингса был очевиден в начале его карьеры, именно когда он работал советником тогдашнего министра образования Майкла Гоува в 2010 году, его способ ведения дел стал привлекать к себе все большее внимание.



По сообщениям, он отмахнулся от Дэвида Кэмерона и Ника Клегга, премьер-министра и заместителя премьер-министра, на которых работали он и Гоув. Дэвид Лоус написал в своей книге «Коалиция», что Каммингс однажды сказал ему во время обсуждения политики в области образования: «Мне не нравится Клегг, но я думаю, что Кэмерон и № 10 тоже просто куклы. Они понятия не имеют, что делают».



В конце концов Каммингс ушел с этой работы в 2014 году. Затем он позволил себе просто расслабиться.



В годы между уходом из правительства и началом голосования за выход из ЕС, Каммингс уехал на ферму своего отца на севере Англии и начал читать. Много. Время от времени он публиковал свои мысли о политике, политиках и многом другом в длинных постах в своем блоге.



Здесь Каммингс размышлял над вопросами, которые были намного важнее политики одного дня. Он много писал о том, что искусственный интеллект и машинное обучение развиваются быстрее, чем мозг человека, и об опасностях, связанных с этим развитием. Он писал о том, что после брексита Великобритания должна рассмотреть возможность сотрудничества с предпринимателем Джеффом Безосом по созданию базы на Луне для развития международного сотрудничества и «создания реальной долгосрочной ценности для человечества».



И, конечно же, почти во всех этих постах он разорил политические учреждения, как в Лондоне, так и в Брюсселе, за их ограниченные амбиции и неспособность подготовиться к тому, что он рассматривал как долгосрочный кризис, с которым столкнулось человечество.



Что побудило человека, который так ненавидит истеблишмент и хочет уйти из политики, возглавить кампанию, которая в конечном итоге поставила его в центр этого? «Если Великобритания уйдет 31 октября ... Я думаю, по его мнению, это будет уже полпути к миссии; вторая часть будет реорганизацией правительства», - объясняет друг Каммингса.



Стремление сменить правительство является одной из сторон генерального плана Каммингса. Другая - его вера в то, что политика просто не в достаточной мере служит обществу.



Несколько бывших коллег объяснили, что его презрение к правящему классу исходило из его убеждения, что политическая элита слишком долго игнорировала массы. В 2017 году Каммингс поставил перед Консервативной партией особую цель, утверждая, что среди широкой публики существует мнение, что «ею руководят люди, которым в принципе не нравятся такие люди, как я ... мне грустно говорить, что простые люди, в основном, правы».



И именно этот целеустремленный драйв, который так восхищает в Каммингсе, позволяет не замечать его недостатков. «Он эксцентричен, он вне рамок, но, по моему опыту, он никогда не ошибался», - говорит один из представителей консервативной партии, который работал с Каммингсом в коалиционном правительстве 2010–2015 годов. «Его политическое суждение великолепно ... каждый его противник должен быть, определенно, напуган».



«Поскольку любовь и страх вряд ли могут существовать вместе, если мы должны выбирать между ними, гораздо безопаснее бояться, чем любить», - писал итальянский дипломат Никколо Макиавелли в 1532 году. Это могло бы быть правдой в Европе 16-го века, но Макиавелли не имел дело ни с пресловутой бюрократической гражданской службой, ни с непримиримостью Европейского Союза.



Может ли брексит стать его падением?



Пока завершение процесса брексит остается под серьезным вопросом. И именно здесь даже почитатели Каммингса предсказывают, что его напряженный, беспощадный подход к правительству в конечном итоге может стать его падением. Гражданская служба в Лондоне имеет особую привычку нести политические назначения. В Брюсселе, ЕС также представляет собой проблему для политического компромисса.



Каким бы популярным ни был Каммингс сейчас, некоторые в Вестминстере считают, что его способ ведения дел не является устойчивым. «Я бы сказал, что он добиться своего. Я не уверен, что он будет в правительстве в долгосрочной перспективе», - говорит один из его бывших коллег.



К счастью для Каммингса, срок выполнения этой работы составляет 31 октября. После этого он может оказаться в стороне от Даунинг-стрит, чтобы Джонсон мог начать более традиционно управлять страной.



Каммингс - это парадокс, который даже Макиавелли не смог бы понять. Его одновременно любят, боятся и уважают. Люди, которые не согласны с его методами, не могут отрицать его гениальность и в частном порядке желать, чтобы он был на их стороне. И, несмотря на его отказ от истеблишмента и политического мейнстрима, его звезда продолжает расти.



Стоит помнить, что в 2016 году кампания за выход из ЕС считалась невозможной. Никто не верил, что Каммингс сможет одержать победу в про-брекситской кампании. И даже если Великобритания проголосовала за то, чтобы покинуть ЕС, то даже представить себе идею покинуть ЕС без сделки, было немыслимо. Теперь, похоже, это наиболее вероятный результат.



«Одним из лучших решений, которые принял Мэтью Эллиот (глава компании за выход из еврозоны), было привлечение Дома к управлению стратегической стороной кампании. Никто не думал, что мы сможем выиграть, но у него был план, он придерживался его, и это сработало», - говорит Даниэль Ханнан, известный участник кампании за выход из ЕС и друг Каммингса.



Аутсайдер, победивший британский истеблишмент, теперь занял прочную позицию внутри самого важного здания в Лондоне, готовый вступить в схватку с Брюсселем. Против него сложились все шансы, и некоторые считают, что его проект обречен на провал.



Но если история нас чему-нибудь учит, то, когда Каммингс составляет план и придерживается его, его противники, как правило, ломаются первыми. Неудивительно, что Борис Джонсон хотел, чтобы он был рядом с ним, поскольку он вступает в самый противоречивый период в британской политической истории.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Минпросвещения не рекомендует школам проводить линейки 1 сентября 21 августа в 18:16 Образование Банк России cнизил курс доллара 21 августа в 17:05 Финансовые рынки Запланирован обмен удерживаемыми лицами с Украиной, включая моряков 21 августа в 13:26 Внешняя политика «Известия»: кредитная нагрузка более 9 млн граждан выше половины дохода 21 августа в 12:41 Банки и кредитование