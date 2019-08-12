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Путин: Россия симметрично ответит США на испытание новой крылатой ракеты

Сегодня в 15:54 Политика 0 90 Васильева Елена
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Президент России Владимир Путин дал поручение проанализировать угрозу, связанную с испытаниями США новой крылатой ракеты, а также подготовить симметричный ответ. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент заявил об этом в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященного данной теме.

Глава российского государства сказал: «Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».

Путин также заявил: «Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединенными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности».

По словам президента России, Москва не будет принимать участие в затратной гонке вооружений, несмотря на все действия США.

Путин сказал: «Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим, и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений».
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