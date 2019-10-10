Ход торговых переговоров между США и Китаем вызывает оптимизм

В Азии гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1,5%. Японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi выросли на 0,9% и 1% соответственно. Шанхайский композитный индекс Китая прибавил 0,3%.



Американские фьючерсы также выросли после роста на Уолл-стрит в одночасье. Фьючерсы на Dow и S & P 500 подорожали на 0,2%, в то время как фьючерсы на Nasdaq подорожали на 0,3%.



Президент Дональд Трамп заявил в четверг в Соединенных Штатах, что первый день торговых переговоров с Китаем на высшем уровне прошел «очень хорошо». Чиновники позже заявили, что в ходе обсуждений был достигнут больший, чем ожидалось, прогресс.



Люди, близкие к процессу переговоров, ожидают, что положительный импульс сохранится и в пятницу, когда Трамп встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ в Овальном кабинете.



Чиновники, знакомые с ходом переговоров, говорят, что возможные результаты, скорее всего, не дадут всеобъемлющего торгового соглашения, к которому призывает Трамп. Но меньший объем сделки может включать в себя новые валютные соглашения, китайские обязательства по закупкам сельхозпродукции и прекращение таможенных пошлин со стороны США, которые, при негативном исходе переговоров, должны вновь увеличиться на следующей неделе.



Кроме того, в четверг китайское государственное агентство новостей Xinhuaс ообщило, что Лю Хэ сказал нескольким представителям деловых кругов США в Вашингтоне, что он приехал в Соединенные Штаты с «большой искренностью» и готовностью договариваться. Xinhua также сообщило, что Лю Хэ планирует обсудить такие вопросы, как торговый баланс, доступ к рынку и защита инвесторов.



По материалам www.edition.cnn.com