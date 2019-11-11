|
Обновленная политика Google в отношении рекламы по-прежнему позволяет политикам лгать
21 ноября в 16:18 Политика 0 357 Васильева Елена
Наиболее существенным изменением является то, что Google будет ограничивать таргетирование политической рекламы на своих платформах.
По мере приближения президентских выборов в США в 2020 году вопрос о том, как онлайн-платформы будут бороться с дезинформацией и откровенно ложными заявлениями политиков, стал горячей проблемой. Google, которая с прошлого года получила десятки миллионов долларов с политической рекламы в Соединенных Штатах, до сих пор довольно лояльно относилась к тому, как онлайн-платформы размещают политическую рекламу.
В октябре, в ходе кампании по переизбранию президента Дональда Трампа, была размещена реклама на принадлежащей Google платформе YouTube, в которой ложно обвиняли бывшего вице-президента Джо Байдена в коррупции за его роль в политике Украины во время администрации Обамы.
Представитель Google подтвердил CNN Business в среду, что реклама все равно будет разрешена для показа на платформах Google.
Эта позиция сохранилась даже тогда, когда Скотт Спенсер, вице-президент Google, написал в своем блоге в среду: «Мы запрещаем рекламодателю размещать ложные утверждения в нашей политике – будь то заявление о цене стула или заявление, что вы может голосовать текстовым сообщением, что день выборов перенесен или что кандидат умер».
В обновлении политики Google сосредоточилась на вводящей в заблуждение рекламе, связанной с подавлением избирателей и честностью выборов, а не на заявлениях, нацеленных на кандидатов.
«Конечно, мы признаем, что активный политический диалог является важной частью демократии, и никто не может, по здравому размышлению, осуждать любые политические претензии, встречные претензии и инсинуации. Поэтому мы ожидаем, что количество политических объявлений, по которым мы предпринимаем корректирующие действия или запреты, будет очень ограниченным. Но мы будем продолжать делать это за явные нарушения», - написал Спенсер.
В последние месяцы Facebook подвергся резкой критике за освобождение политиков от некоторых ограничений рекламной политики. Но в твиттере в средукомпания Facebook напомнила пользователям, что даже политики не освобождаются от запрета на оказание давления на избирателей.
«Мы запрещаем давление на избирателей во всех рекламных объявлениях», - сказали в Facebook.
В соответствии с новой политикой таргетинга Google, политические рекламодатели смогут ориентировать рекламу только на основе возраста, пола и почтового индекса пользователя, а не на то, чтобы таргетировать избирателей более детальными методами. Например, Facebook позволяет политическим рекламодателям загружать списки избирателей для таргетинга.
Брэд Парскейл, менеджер избирательной кампании Трампа, отреагировал на шаг Google по ограничению таргетинга и разъяснениям по вводящей в заблуждение рекламе, обвинив технологическую индустрию в «подтасовке результатов выборов».
«Похоже, что они нацелились на Трампа, потому что он – серьезная политическая фигура, но они также нацелены на демократов, таких как Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. - сказал он в своем заявлении. - И они не остановятся, пока не убедятся, что контролируют всю цифровую политическую конъюнктуру».
Представители кампании Сандерса и Уоррен не сразу ответили на запрос о комментарии по данному вопросу.
Политические рекламодатели в Google по-прежнему смогут ориентировать рекламу на людей, читающих или смотрящих контент по определенным вопросам, таким как экономика, говорится в сообщении Google в официальном блоге.
В дополнение к объявлению о таргетинге рекламы Google заявила, что, начиная со следующего месяца она будет раскрывать информацию о более широком спектре политической рекламы, включая «кандидатов и должностных лиц государственного уровня, бюллетени для голосования и объявления, в которых упоминаются федеральные политические партии или их региональные отделения».
Компания Facebook заявила в своем твите, что компания рассматривает способы усовершенствования своего подхода к политической рекламе, и что, в отличие от Google, ее проект прозрачности рекламы всегда включал государственную и местную политическую рекламу.
Некоторые аналитики, которые изучают политическую рекламу, говорят, что изменения Google, направленные на освещение государственной и местной политики, могут улучшить прозрачность рекламы, но есть еще достаточно обширные области для улучшения.
«По-видимому, они по-прежнему не отфильтровывают проблемный контент и рекламные объявления, которые финансируются из «темных» денег», - сказал Дэймон Маккой, доцент кафедры компьютерных наук в Нью-Йоркском университете. Он сказал: «Эти рекламные объявления, которые финансируются «грязными» деньгами могут по-прежнему иметь доступ к более широкому диапазону вариантов таргетинга. Если это так, то это большая лазейка в попытках Google ограничить микротаргетинг и политическую рекламу».
По материалам www.edition.cnn.com
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Бизнесменам не удастся «уйти в тень» через самозанятыхСегодня в 18:31 Бизнес
Доля имеющих задолженность заемщиков снизилась в III квартале до 15%Сегодня в 18:09 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Бум легких денег подходит к концу Роспотребнадзор создаст информационный ресурс для защиты потребителей Самая дорогая компания в мире: Саудовская Аравия ставит ценник в 1,7 триллиона долларов на свою нефтяную монополию Билл Гейтс опередил Джеффа Безоса в рейтинге самых богатых людей мира Эксперт: сокращенное время продажи алкоголя снизит его потребление в России