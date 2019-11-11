Обновленная политика Google в отношении рекламы по-прежнему позволяет политикам лгать

Наиболее существенным изменением является то, что Google будет ограничивать таргетирование политической рекламы на своих платформах.



По мере приближения президентских выборов в США в 2020 году вопрос о том, как онлайн-платформы будут бороться с дезинформацией и откровенно ложными заявлениями политиков, стал горячей проблемой. Google, которая с прошлого года получила десятки миллионов долларов с политической рекламы в Соединенных Штатах, до сих пор довольно лояльно относилась к тому, как онлайн-платформы размещают политическую рекламу.



В октябре, в ходе кампании по переизбранию президента Дональда Трампа, была размещена реклама на принадлежащей Google платформе YouTube, в которой ложно обвиняли бывшего вице-президента Джо Байдена в коррупции за его роль в политике Украины во время администрации Обамы.



Представитель Google подтвердил CNN Business в среду, что реклама все равно будет разрешена для показа на платформах Google.



Эта позиция сохранилась даже тогда, когда Скотт Спенсер, вице-президент Google, написал в своем блоге в среду: «Мы запрещаем рекламодателю размещать ложные утверждения в нашей политике – будь то заявление о цене стула или заявление, что вы может голосовать текстовым сообщением, что день выборов перенесен или что кандидат умер».



В обновлении политики Google сосредоточилась на вводящей в заблуждение рекламе, связанной с подавлением избирателей и честностью выборов, а не на заявлениях, нацеленных на кандидатов.



«Конечно, мы признаем, что активный политический диалог является важной частью демократии, и никто не может, по здравому размышлению, осуждать любые политические претензии, встречные претензии и инсинуации. Поэтому мы ожидаем, что количество политических объявлений, по которым мы предпринимаем корректирующие действия или запреты, будет очень ограниченным. Но мы будем продолжать делать это за явные нарушения», - написал Спенсер.



В последние месяцы Facebook подвергся резкой критике за освобождение политиков от некоторых ограничений рекламной политики. Но в твиттере в средукомпания Facebook напомнила пользователям, что даже политики не освобождаются от запрета на оказание давления на избирателей.



«Мы запрещаем давление на избирателей во всех рекламных объявлениях», - сказали в Facebook.

В соответствии с новой политикой таргетинга Google, политические рекламодатели смогут ориентировать рекламу только на основе возраста, пола и почтового индекса пользователя, а не на то, чтобы таргетировать избирателей более детальными методами. Например, Facebook позволяет политическим рекламодателям загружать списки избирателей для таргетинга.



Брэд Парскейл, менеджер избирательной кампании Трампа, отреагировал на шаг Google по ограничению таргетинга и разъяснениям по вводящей в заблуждение рекламе, обвинив технологическую индустрию в «подтасовке результатов выборов».



«Похоже, что они нацелились на Трампа, потому что он – серьезная политическая фигура, но они также нацелены на демократов, таких как Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. - сказал он в своем заявлении. - И они не остановятся, пока не убедятся, что контролируют всю цифровую политическую конъюнктуру».



Представители кампании Сандерса и Уоррен не сразу ответили на запрос о комментарии по данному вопросу.



Политические рекламодатели в Google по-прежнему смогут ориентировать рекламу на людей, читающих или смотрящих контент по определенным вопросам, таким как экономика, говорится в сообщении Google в официальном блоге.



В дополнение к объявлению о таргетинге рекламы Google заявила, что, начиная со следующего месяца она будет раскрывать информацию о более широком спектре политической рекламы, включая «кандидатов и должностных лиц государственного уровня, бюллетени для голосования и объявления, в которых упоминаются федеральные политические партии или их региональные отделения».



Компания Facebook заявила в своем твите, что компания рассматривает способы усовершенствования своего подхода к политической рекламе, и что, в отличие от Google, ее проект прозрачности рекламы всегда включал государственную и местную политическую рекламу.



Некоторые аналитики, которые изучают политическую рекламу, говорят, что изменения Google, направленные на освещение государственной и местной политики, могут улучшить прозрачность рекламы, но есть еще достаточно обширные области для улучшения.



«По-видимому, они по-прежнему не отфильтровывают проблемный контент и рекламные объявления, которые финансируются из «темных» денег», - сказал Дэймон Маккой, доцент кафедры компьютерных наук в Нью-Йоркском университете. Он сказал: «Эти рекламные объявления, которые финансируются «грязными» деньгами могут по-прежнему иметь доступ к более широкому диапазону вариантов таргетинга. Если это так, то это большая лазейка в попытках Google ограничить микротаргетинг и политическую рекламу».



По материалам www.edition.cnn.com