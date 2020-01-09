Сергей Лавров готовится ответить на все вопросы представителей СМИ

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность встретиться с представителями «четвертой власти» 17 января.



Крупная пресс-конференция будет организована в пресс-центре центрального здания Министерства иностранных дел. Данное событие начнется в10:00 (МСК). Пресс-конференция будет транслироваться в режиме онлайн на веб-сайте дипведомства на нескольких языках (на русском, французском, английском и испанском), а также на официальных страницах МИД России в Facebook, Twitter, Periscope и «Вконтакте». Ожидается, что участниками встречи будут сотрудники не только российских, но и зарубежных средств массовой информации.



Во время встречи с журналистами господин Лавров, по обыкновению, поделится результатами деятельности государственного дипломатического ведомства в 2019 году, а также даст ответы на вопросы касательно горячо обсуждаемых тем, таких как положение дел в Ближневосточном регионе, в Сирии и на Украине. Кроме того, госдеятель готов определить позицию своей страны касательно отношений между Россией и США (ист.: ТАСС).