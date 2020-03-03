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Путин: Россия не намерена вести военные действия

2 марта в 12:48 Политика 0 395 Карина Мелова
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В беседе с сотрудником агентства ТАСС Андреем Ванденко, текстовая версия которой была обнародована в понедельник, 2 марта, президент России Владимир Путин заявил, что государство, политическим лидером которого он является, не планирует ни с кем вступать в военные действия. Более того, он видит необходимость в обеспечении условий, при которых ни у одной страны не возникнет мысли о противостоянии РФ.

В процессе интервью В. Путин заметил, что в рейтинге, отображающем размер военных бюджетов государств, Российская Федерация находится на седьмой позиции после США, Китая, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.

Как известно, с каждым годом РФ уменьшает расходы на поддержку военных сил. При этом в России разработаны новейшие системы ударного наступательного оружия, что заставляет другие государства «догонять» Российскую Федерацию. Президент также подчеркнул, что созданное российскими разработчиками гиперзвуковое оружие обеспечивает стратегический баланс и стабильность на глобальном уровне, а это имеет большое значение для международной безопасности.
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