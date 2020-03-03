Путин: Россия не намерена вести военные действия

В беседе с сотрудником агентства ТАСС Андреем Ванденко, текстовая версия которой была обнародована в понедельник, 2 марта, президент России Владимир Путин заявил, что государство, политическим лидером которого он является, не планирует ни с кем вступать в военные действия. Более того, он видит необходимость в обеспечении условий, при которых ни у одной страны не возникнет мысли о противостоянии РФ.



В процессе интервью В. Путин заметил, что в рейтинге, отображающем размер военных бюджетов государств, Российская Федерация находится на седьмой позиции после США, Китая, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.



Как известно, с каждым годом РФ уменьшает расходы на поддержку военных сил. При этом в России разработаны новейшие системы ударного наступательного оружия, что заставляет другие государства «догонять» Российскую Федерацию. Президент также подчеркнул, что созданное российскими разработчиками гиперзвуковое оружие обеспечивает стратегический баланс и стабильность на глобальном уровне, а это имеет большое значение для международной безопасности.