Тучи сошлись над головой Навального

В ходе судебного разбирательства Московского городского суда по делу Алексея Навального 2 февраля ФСИН запросил для обвиняемого три с половиной года заключения вместо условного наказания. Кроме того, сторона обвинения утверждает, что подсудимый допустил 60 нарушений общественного порядка вследствие назначения условного срока.



В суде господин Навальный назвал себя сотрудником «ИП Навальный», живущим в СИЗО № 1. При этом судьи, прокуратура и ФСИН исключили возможность проведения видеосъемки в зале суда (ист.: «Лента.ру»).



Как известно, ранее (в 2014 г.) над А. Навальным, которому предписывали мошенничество и легализацию приобретенных преступным путем средств, состоялся суд, вердиктом которого стали 3,5 года заключения и денежное взыскание в размере 500 000 рублей. Суд счел нужным посчитать наказание условным и установил испытательный срок сначала на пять, а потом на шесть лет.



Навального арестовали 17 января в международном аэропорту Шереметьево, куда он прибыл после лечения в Германии.