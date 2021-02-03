|
Тучи сошлись над головой Навального
2 февраля в 14:23 Политика 0 219 Карина Мелова
В ходе судебного разбирательства Московского городского суда по делу Алексея Навального 2 февраля ФСИН запросил для обвиняемого три с половиной года заключения вместо условного наказания. Кроме того, сторона обвинения утверждает, что подсудимый допустил 60 нарушений общественного порядка вследствие назначения условного срока.
В суде господин Навальный назвал себя сотрудником «ИП Навальный», живущим в СИЗО № 1. При этом судьи, прокуратура и ФСИН исключили возможность проведения видеосъемки в зале суда (ист.: «Лента.ру»).
Как известно, ранее (в 2014 г.) над А. Навальным, которому предписывали мошенничество и легализацию приобретенных преступным путем средств, состоялся суд, вердиктом которого стали 3,5 года заключения и денежное взыскание в размере 500 000 рублей. Суд счел нужным посчитать наказание условным и установил испытательный срок сначала на пять, а потом на шесть лет.
Навального арестовали 17 января в международном аэропорту Шереметьево, куда он прибыл после лечения в Германии.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Срок Навального заменен на реальный2 февраля в 22:56 Политика
Члены РАН выступили инициаторами жестких реформ экономики2 февраля в 15:24 Экономика
Кабмин будет рассматривать предложения по индексации пенсионных выплат трудящихся пенсионеров2 февраля в 13:41 Государство
СберБанк позволил переносить выплату по займу на месяц2 февраля в 12:44 Банки и кредитование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В 2021 году внутренний туризм ожидает подорожание Валюта США может пострадать из-за реализуемой Байденом политики Греф: Сбербанк – главная жертва хакеров ФНС дала разъяснения выдвинутых к производителям требований предоставлять данные по стоимости продуктов «Барса» по уши в долгах
Архив статей