Срок Навального заменен на реальный

Слушание разбирательства по делу «Ив Роше» Алексея Навального в Мосгорсуде завершилось переходом условного срока в реальный (ист.: ТАСС).



Установлено, что до начала действия решения суда о замене условного срока на реальный оппозиционер останется в следственном изоляторе. В колонию общего режима, где он, предположительно, проведет два с половиной года, он будет отправлен в течение десяти дней со дня получения администрацией СИЗО уведомления о вступлении вердикта в законную силу. До этого Навальный может рассчитывать на краткосрочное свидание с родными или другими лицами.



По делу Навального суд отмечает неоднократную неявку в инспекцию в ходе условного отбывания наказания и не считает доводы о лечении в Германии состоятельными.