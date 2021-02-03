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Срок Навального заменен на реальный

2 февраля в 22:56 Политика 0 84 Карина Мелова
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Слушание разбирательства по делу «Ив Роше» Алексея Навального в Мосгорсуде завершилось переходом условного срока в реальный (ист.: ТАСС).

Установлено, что до начала действия решения суда о замене условного срока на реальный оппозиционер останется в следственном изоляторе. В колонию общего режима, где он, предположительно, проведет два с половиной года, он будет отправлен в течение десяти дней со дня получения администрацией СИЗО уведомления о вступлении вердикта в законную силу. До этого Навальный может рассчитывать на краткосрочное свидание с родными или другими лицами.

По делу Навального суд отмечает неоднократную неявку в инспекцию в ходе условного отбывания наказания и не считает доводы о лечении в Германии состоятельными.
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