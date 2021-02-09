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Озвучены темы обращения президента к Федеральному собранию

8 февраля в 15:07 Политика 0 495 Карина Мелова
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, обнародовал темы предстоящего 17-го обращения президента к Федеральному собранию.

По словам представителя Кремля, глава государства собирается говорить о развитии РФ в различных сферах (социальной, экономической, технологической и пр.), а также об очередных выборах в парламент.

Как утверждает Дмитрий Песков, точная дата оглашения послания президента пока не установлена и назвал ошибочным мнение, что это мероприятие состоится 23 февраля (ист.: «Ведомости»).

Напомним: в 2020 году Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием 15 января в «Манеже». Глава государства инициировал поправки в Конституцию РФ. Нововведения были приняты летом прошлого года.
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