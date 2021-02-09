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Объявлена новая акция в поддержку Навального

9 февраля в 15:33 Политика 0 216 Карина Мелова
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В своем канале Telegram Леонид Волков (координатор региональных штабов Алексея Навального) объявил акцию «Любовь сильнее страха» в поддержку оппозиционера. Условия предстоящего мероприятия предлагают всем желающим в вечернее время 14 февраля выйти во двор и постоять несколько минут с включенными фонариками в телефонах или с зажженными свечами, сформировав фигуру сердца. Организаторы акции призывают сфотографировать и опубликовать композиции в сети Instagram.

Реакция властей не заставила себя долго ждать. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пока не уверен, определят ли анонс вышеупомянутого события как «призыв к несанкционированной акции», но пообещал привлечение к ответственности потенциальных нарушителей закона.

В текущем году состоялось всего 3 акции протеста в поддержку А. Навального (23 января, 31 января и 2 февраля) с требованием освободить политика, осужденного по делу «Ив Роше». Общее число задержанных вследствие протестов людей превысило 11 000.
По материалам «Ъ»
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