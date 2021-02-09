Объявлена новая акция в поддержку Навального

В своем канале Telegram Леонид Волков (координатор региональных штабов Алексея Навального) объявил акцию «Любовь сильнее страха» в поддержку оппозиционера. Условия предстоящего мероприятия предлагают всем желающим в вечернее время 14 февраля выйти во двор и постоять несколько минут с включенными фонариками в телефонах или с зажженными свечами, сформировав фигуру сердца. Организаторы акции призывают сфотографировать и опубликовать композиции в сети Instagram.



Реакция властей не заставила себя долго ждать. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пока не уверен, определят ли анонс вышеупомянутого события как «призыв к несанкционированной акции», но пообещал привлечение к ответственности потенциальных нарушителей закона.



В текущем году состоялось всего 3 акции протеста в поддержку А. Навального (23 января, 31 января и 2 февраля) с требованием освободить политика, осужденного по делу «Ив Роше». Общее число задержанных вследствие протестов людей превысило 11 000.

По материалам «Ъ»