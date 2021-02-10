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Президент готов защищать РФ от вмешательства извне во время выборов 2021

17 февраля в 13:33 Политика 0 215 Карина Мелова
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17 февраля состоялась рабочая встреча главы российского государства с руководителями думских фракций, в ходе которой Владимир Путин подчеркнул, что он не позволит другим странам вмешиваться во внутренние дела РФ, в том числе в предстоящие выборы в парламент.

По словам президента, все думские фракции едины во мнении касательно данного вопроса. Он призвал политические силы поддерживать патриотическую сплоченность, соблюдать идеологию и традиции во взаимодействии с единомышленниками, оппонентами и нейтрально настроенными в политическом плане людьми.

Особо выделил российский лидер необходимость проведения честных и открытых выборов в Государственную думу в 2021 г в условиях здравой конкуренции, что имеет большое значение для избирателей и будущих участников выборов, на данном этапе не входящих в состав нижней палаты СФ.
По материалам ТАСС
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