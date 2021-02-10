Песков: известны планы президента на 23 февраля

Как уведомил СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, праздничный день 23 февраля Владимир Путин начнет с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, после чего отправится в Кремль и примет участие в ряде непубличных рабочих встреч.



«Что касается 23 февраля, то это выходной день в стране, но у президента много встреч. Это непубличные встречи, но они рабочие. Работать он будет в Кремле. Он сначала традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а потом будет работать в Кремле», – заявил Песков и уточнил, что 22 февраля глава государства тоже планирует трудиться. У него назначены переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.



В недавнем прошлом пресс-секретарь В. Путина упоминал о предстоящей встрече президента РФ с А. Лукашенко. Мероприятие для освещения итогов переговоров перед СМИ организовано не будет.

По материалам «Ведомостей»