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Песков: известны планы президента на 23 февраля

19 февраля в 15:35 Политика 0 161 Карина Мелова
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Как уведомил СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, праздничный день 23 февраля Владимир Путин начнет с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, после чего отправится в Кремль и примет участие в ряде непубличных рабочих встреч.

«Что касается 23 февраля, то это выходной день в стране, но у президента много встреч. Это непубличные встречи, но они рабочие. Работать он будет в Кремле. Он сначала традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а потом будет работать в Кремле», – заявил Песков и уточнил, что 22 февраля глава государства тоже планирует трудиться. У него назначены переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

В недавнем прошлом пресс-секретарь В. Путина упоминал о предстоящей встрече президента РФ с А. Лукашенко. Мероприятие для освещения итогов переговоров перед СМИ организовано не будет.
По материалам «Ведомостей»
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