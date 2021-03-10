Озвучены сроки окончания сооружения СП-2

В беседе с представителями СМИ Виктор Зубков, руководитель совета директоров «Газпрома», рассказал о намерении компании завершить сооружение газопровода «Северный поток – 2» в текущем году (ист.: ТАСС). По его словам, проект выполнен на 90–92 %.



Прежде оператор проекта Nord Stream 2 заявлял, что 2 нитки газопровода в территориальных водах Дании будут уложены до мая 2021 года, однако потом строительство СП-2 продлили до сентября. 4 марта главный менеджер немецкого энергетического концерна Uniper объявил, что сооружение трубопровода окончено на 98 процентов.



Напомним: «Северный поток – 2» задуман как газопровод для доставки 55 миллиардов кубических метров газа в год из РФ в Германию по дну Балтийского моря в обход Польши и стран Прибалтики. Оператором проекта владеет «Газпром». В 2019 году Соединенные Штаты ввели санкции в отношении некоторых участников строительства, а также компаний, их обслуживающих. Германия посчитала накладываемые США ограничения вмешательством во внутренние дела государства, а Россия – демонстрацией нечестной конкуренции.