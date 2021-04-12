Сегодня президент обратится к ФС с ежегодным посланием

21 апреля глава российского государства Владимир Путин обратится к Федеральному собранию со своим 17-м ежегодным посланием, в котором он, как обычно, проанализирует ситуацию в стране и представит личное видение ключевых целей.



В текущем году мероприятие организовано в очном формате, но с некоторыми ограничениями из-за пандемии Covid-19. Так, представители СМИ, которые собираются освещать церемонию, должны предъявить 3 отрицательных результата ПЦР-теста, выдерживать социальную дистанцию и носить маску. При этом 2-недельный карантин не требуется. Их количество также уменьшилось, по сравнению с прошлым годом, до 435 человек.



Прежде послание посещали около 1000 гостей, среди которых народные избранники ГД, сенаторы, представители Кремля, правительства, главы Конституционного и Верховного судов, Генеральной прокуратуры, регионов, основных конфессий, председатели ЦИК, Счетной и Общественной палат. В 2021 г. количество гостей не оглашается.



По обыкновению, президент РФ начнет обнародовать послание в Центральном выставочном зале «Манеж» в полдень (МСК). Транслировать событие готовы Первый канал, а также телеканалы «Россия-1» и «Россия-24». Сурдоперевод будет доступен на телеканале «Общественное телевидение России» и на его веб-ресурсе.



Темы, которые будут подниматься в ходе обращения главы государства, традиционно предварительно не раскрываются.

По материалам ТАСС