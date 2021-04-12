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Президент РФ выступает с посланием Федеральному собранию

21 апреля в 14:51 Политика 0 217 Карина Мелова
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Вначале В. Путин поблагодарил всех граждан, вовлеченных в борьбу с коронавирусной инфекцией, и высоко оценил их работу, после чего подчеркнул, что для России и в дальнейшем ключевыми ценностями будут семья, дружба, взаимовыручка и сплоченность. Он настоятельно попросил соотечественников как можно более ответственно придерживаться рекомендаций медработников в ходе преодоления распространения Covid-19, чтобы к сентябрю можно было заявить о формировании коллективного иммунитета в России. По словам главы государства, необходимо целиком обновить технологическую базу всей системы здравоохранения РФ.

Президент в своей речи затронул демографические проблемы и наметил цель добиться стабильного роста численности населения. Кабмин обязали к 1 июля разработать целостную систему мер оказания помощи семьям с детьми.

Были подняты вопросы расширения программы диспансеризации и профосмотров, а также внедрения дополнительных мер по лечению болезней.

В туристической отрасли Владимир Путин инициировал пролонгирование программы возврата 20 процентов затрат на турпоездки до завершения года, а также компенсацию родителям 50 % стоимости детских путевок в летние лагеря.

Помимо прочего, политический лидер поставил задачу за 3 года сделать возможным оказание большей части госуслуг (включая взыскание алиментов) в дистанционном порядке.

Владимир Путин акцентировал внимание на том, что правительство должно отрегулировать цены, используя рыночные механизмы, а также добиться увеличения реальных доходов россиян.

Президент отметил достижения в сфере культуры, образования и науки, в том числе направленные на борьбу с коронавирусом, и заявил, что «Россия должна быть готова за четыре дня разработать тест-системы к любой новой инфекции».

Он также уделил внимание важности «экологической» экономики, ведения «взвешенной финансовой политики» и сдерживания инфляции.

По поводу взаимоотношений с другими государствами В. Путин сказал, что «Россия ведет себя сдержанно и скромно, видя хамство других стран», однако она не потерпит провокаций против себя.
По материалам ТАСС
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