Сенаторы готовы к достижению поставленных президентом РФ целей

Валентина Матвиенко, возглавляющая Совет Федерации, уведомила СМИ о назначенном на 14:00 22 апреля заседании Совета палаты, на котором планируется разработка дорожной карты действий, необходимых для выполнения задач, поставленных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Собрание будет организовано в режиме прямой трансляции, хотя традиционно проходит в закрытом режиме.



Ожидается, что в процессе вышеупомянутой рабочей встречи комитеты СФ выступят с инициативами по внесению изменений в законотворческий процесс на эту сессию, а также до конца года для соответствия посланию главы государства.



Как утверждает г-жа Матвиенко, региональные займы, экологическое ведение бизнеса, газификация и ряд иных затронутых президентом вопросов ранее рассматривались Советом Федерации, что способствует более быстрому поиску решений на законодательном уровне. Она также заметила, что послание главы государства – документ первостепенной важности для членов парламента, соблюдение пунктов которого является главным заданием законодателей.



«Мы сразу же начали готовиться к его реализации. Потому что среди инициатив главы государства много таких, которые необходимо воплощать быстро: они касаются поддержки семей с детьми, малообеспеченных граждан. За ними стоят судьбы конкретных людей, которым в эти пандемические и постковидные времена приходится нелегко. Инициативы президента помогут им адресно», – заявила спикер Совфеда, добавив, что ближайших выходных у сенаторов не будет. В эти дни они собираются работать, чтобы как можно скорее в течение весенней сессии были утверждены важные законодательные акты, нацеленные на воплощение инициатив главы государства.

По материалам ТАСС