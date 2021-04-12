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Сенаторы готовы к достижению поставленных президентом РФ целей

22 апреля в 11:28 Политика 0 276 Карина Мелова
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Валентина Матвиенко, возглавляющая Совет Федерации, уведомила СМИ о назначенном на 14:00 22 апреля заседании Совета палаты, на котором планируется разработка дорожной карты действий, необходимых для выполнения задач, поставленных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Собрание будет организовано в режиме прямой трансляции, хотя традиционно проходит в закрытом режиме.

Ожидается, что в процессе вышеупомянутой рабочей встречи комитеты СФ выступят с инициативами по внесению изменений в законотворческий процесс на эту сессию, а также до конца года для соответствия посланию главы государства.

Как утверждает г-жа Матвиенко, региональные займы, экологическое ведение бизнеса, газификация и ряд иных затронутых президентом вопросов ранее рассматривались Советом Федерации, что способствует более быстрому поиску решений на законодательном уровне. Она также заметила, что послание главы государства – документ первостепенной важности для членов парламента, соблюдение пунктов которого является главным заданием законодателей.

«Мы сразу же начали готовиться к его реализации. Потому что среди инициатив главы государства много таких, которые необходимо воплощать быстро: они касаются поддержки семей с детьми, малообеспеченных граждан. За ними стоят судьбы конкретных людей, которым в эти пандемические и постковидные времена приходится нелегко. Инициативы президента помогут им адресно», – заявила спикер Совфеда, добавив, что ближайших выходных у сенаторов не будет. В эти дни они собираются работать, чтобы как можно скорее в течение весенней сессии были утверждены важные законодательные акты, нацеленные на воплощение инициатив главы государства.
По материалам ТАСС
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