Штабы Навального прекращают свою деятельность

Соратник Алексея Навального Леонид Волков огласил роспуск штабов политического оппозиционера, добавив, что некоторые из них продолжат функционировать в качестве независимых общественно-политических движений под руководством сильными лидеров.



На минувшей неделе Московский городской суд в ходе работы над иском столичной прокуратуры о признании экстремистскими организациями штабов оппозиционера, Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Фонда защиты прав граждан (признан иноагентом) запретил штабам А. Навального принимать участие в выборах и устраивать митинги.



По убеждению г-на Волкова, продолжение действия штабов в теперешнем виде нереально, поскольку чревато уголовным наказанием для их сотрудников и соратников в соответствии со статьей об экстремизме. Он провозгласил: «Увы, надо честно сказать, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального».



Согласно мнению представителей московской прокуратуры, перечисленные организации создают условия, нарушающие стабильность социальной и общественно-политической обстановки в государстве, и потенциально могут изменить основы конституционного строя.

По материалам «Ъ»