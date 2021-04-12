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Штабы Навального прекращают свою деятельность

29 апреля в 13:38 Политика 0 253 Карина Мелова
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Соратник Алексея Навального Леонид Волков огласил роспуск штабов политического оппозиционера, добавив, что некоторые из них продолжат функционировать в качестве независимых общественно-политических движений под руководством сильными лидеров.

На минувшей неделе Московский городской суд в ходе работы над иском столичной прокуратуры о признании экстремистскими организациями штабов оппозиционера, Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Фонда защиты прав граждан (признан иноагентом) запретил штабам А. Навального принимать участие в выборах и устраивать митинги.

По убеждению г-на Волкова, продолжение действия штабов в теперешнем виде нереально, поскольку чревато уголовным наказанием для их сотрудников и соратников в соответствии со статьей об экстремизме. Он провозгласил: «Увы, надо честно сказать, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального».

Согласно мнению представителей московской прокуратуры, перечисленные организации создают условия, нарушающие стабильность социальной и общественно-политической обстановки в государстве, и потенциально могут изменить основы конституционного строя.
По материалам «Ъ»
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