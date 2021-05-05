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Иск Навального к Пескову принят

Сегодня в 13:54 Право 0 180 Карина Мелова
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Алексей Навальный в очередной раз предъявил иск пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации, требуя от представителя Кремля опровергнуть высказывания о сотрудничестве оппозиционера с ЦРУ. Исковое заявление принял к производству Пресненский районный суд г. Москвы.

Установлено, что 27 мая пройдет досудебная подготовка. До этого момента суд два раза не давал иску ход по причине выявленных недостатков.

Первая неудачная попытка имела место в ноябре прошлого года после произнесенных Д. Песковым слов о якобы получении А. Навальным различных инструкций от специалистов ЦРУ. Суд не принял заявление. В марте 2021 г. оппозиционер еще раз подал иск против пресс-секретаря президента России, однако суд также оставил иск без движения, мотивировав свое решение присутствием некоторых нарушений. Господин Песков не пожелал дать комментарии по поводу иска.
По материалам издания «Коммерсантъ»
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