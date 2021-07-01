Президент общается с согражданами по прямой линии

В данный момент проходит ежегодное общение главы государства с согражданами в рамках специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в студии Центра международной торговли. Аудитория на мероприятии не присутствует.



Ранее сообщалось, что задать интересующие вопросы президенту россияне могут через специально созданное мобильное приложение «Москва-Путину», колл-центр, СМС, ММС или соцсети. Как сообщается, с вопросами и жалобами к Владимиру Путину обратились примерно два миллиона человек.



В ходе общения со слушателями президент затронул футбольную тему Евро-2020, после чего перешел к вопросу важности вакцинации от коронавируса для предупреждения локдауна и борьбы с пандемией, подчеркнув при этом свое несогласие с введением обязательной вакцинации и незаконность увольнения сотрудников за отказ от прививки при наличии медотвода. Он привился препаратом «Спутник V». Путин уведомил о планах властей направить значительные средства на формирование системы реабилитации после Covid-19.



Владимир Путин поднял тему российско-украинских отношений и пообещал написать аналитическую статью по истории русского народа. После этого он обсудил вопрос цен на продукты и стройматериалы, годовой инфляции на уровне 5,9 % и заверил в невозможности введения в России налога на скот.





По мнению Путина, существует вероятность нанесения вреда банковской системе в случае принятия очередных мер поддержки малого бизнеса.



Глава государства посоветовал губернаторам организовывать аналогичные прямые линии.