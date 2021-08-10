Глава Центризбиркома гарантировала безопасность наблюдателей из других стран на сентябрьских выборах в ГД

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заверила, что во время предстоящих выборов в Государственную думу для наблюдателей из-за рубежа будут созданы максимально безопасные условия для выполнения ими своих обязанностей. При этом им будет предоставлено право посетить любые субъекты РФ.



В процессе беседы с сотрудником радиостанции «Эхо Москвы» 20 августа г-жа Памфилова выразила сожаление по поводу полученного в этом году от ОБСЕ отказа прислать свою миссию из-за неприятия организацией установленных РФ ограничений: «У нас [на выборах в Госдуму] будут очень представительные миссии иностранных наблюдателей. Мы для них создадим все необходимые условия, связанные с безопасностью и с тем, чтобы они могли посещать любые регионы так, как это было всегда. Но мы очень жалеем, что миссия ОБСЕ почему-то именно в отношении России поменяла формат и подходы к этому».



По мнению руководителя Центризбиркома, выделенная ОБСЕ квота в 50 наблюдателей довольно большая и значительно превышает количество представителей, которых организация на протяжении 2 лет пандемии в мире отправляла в иные государства.



«Пандемия накладывает свои ограничения, мы это видим в том числе у нас. Ограничения, связанные с пандемией, в предыдущих 20 странах представители БДИПЧ ОБСЕ почему-то признавали и направляли ограниченные миссии, а почему-то в отношении России они считают, что у нас или пандемии с их точки зрения нет, или почему Россия из этого ряда выбивается? Они нарушили свою же логику», – подытожила Элла Памфилова.