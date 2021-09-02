Россия позаботится о том, чтобы голосование на выборах за границей было прозрачным

Выступая с речью перед учащимися и преподавателями Московского государственного института международных отношений МИД Российской Федерации 1 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров заверил слушателей в том, что Россия готова сделать все для того, чтобы голосование на выборах в Государственную думу в дипломатических миссиях за границей было как можно более прозрачным.



В частности, он провозгласил: «Мы принимаем меры для обеспечения максимальной прозрачности голосования в наших посольствах и генеральных консульствах, как всегда. Мы организуем возможность для наших граждан, находящихся за рубежом, отдать свой голос и реализовать свое избирательное право».