Президент идет на самоизоляцию

В процессе беседы с политическим лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о своем намерении перейти к режиму самоизоляции. Данная мера является, по словам главы государства, вынужденной и обуславливается выявлением случаев коронавируса в его окружении.



Так, 14 сентября пресс-служба Кремля сообщила: «Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции».



Принимая во внимание вышесказанное, президент РФ будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (состоится в Душанбе на этой неделе), в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств-членов ОДКБ и ШОС, используя формат конференц-связи по видео (ист.: ТАСС со ссылкой на администрацию президента).