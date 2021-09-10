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Президент идет на самоизоляцию

14 сентября в 13:25 Политика 0 437 Карина Мелова
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В процессе беседы с политическим лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о своем намерении перейти к режиму самоизоляции. Данная мера является, по словам главы государства, вынужденной и обуславливается выявлением случаев коронавируса в его окружении.

Так, 14 сентября пресс-служба Кремля сообщила: «Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции».

Принимая во внимание вышесказанное, президент РФ будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (состоится в Душанбе на этой неделе), в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств-членов ОДКБ и ШОС, используя формат конференц-связи по видео (ист.: ТАСС со ссылкой на администрацию президента).
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