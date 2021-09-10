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Covid-19 диагностирован у нескольких десятков человек, близко контактировавших с Путиным

Сегодня в 11:33 Политика 0 167 Карина Мелова
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По словам политического лидера РФ, среди близко контактировавших с ним лиц выявлено несколько десятков инфицированных ковидом. Так, принимая участие во встрече Организации Договора о коллективной безопасности на высшем уровне 16 сентября, Владимир Путин сообщил: «Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом».

Как уведомил президент России, он вынужден несколько дней провести на самоизоляции. Он также принес свои извинения за то, что не может посетить саммит ОДКБ в очном режиме, обнять каждого участника встречи и пожать ему руку.

«Но, конечно, мы заинтересованы в участии, пусть и дистанционно, в обсуждении ключевых задач, стоящих перед нашей организацией», – заявил Путин, выразив благодарность президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону за плодотворную деятельность во время председательства страны в ОДКБ и за организацию этой встречи на высшем уровне (ист.: ТАСС).
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